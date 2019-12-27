Легендарная гимнастка Лариса Латынина отмечает 85-летие

Накануне юбилея я позвонила Латыниной - мы с ней знакомы давно - и спросила, как она собирается отметить свой день рождения, как чувствует себя, как настроение?

- Настроение испортило WADA! Опять несправедливо наказывает нашу страну. Видимо, недругов очень раздражают наши успехи, - сказала Лариса Семеновна. - Я теперь жду разумного решения Международного олимпийского комитета. Очень надеюсь, что российские спортсмены, побеждая, все-таки смогут услышать свой гимн, увидеть свой флаг, поднятый над трибунами, и ощутить то необыкновенное чувство радости, гордости, счастья, которое невозможно описать!

Лариса Латынина испытала это чувство много-много раз. Она самая титулованная спортсменка планеты. Ни у кого в мире нет столько спортивных наград, как у нее - больше 150 медалей, из них 53 золотых. Ее имя внесено в Книгу рекордов Гиннеса, она вошла в четверку лучших олимпийцев ХХ века, в уникальный список нью-йоркского Зала олимпийской славы.

А пять лет назад в далеком Бангкоке прошло первое в истории вручение наград Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) для выдающихся олимпийцев. Награду этого спортивного "Оскара" вручили "Лучшей спортсменке всех времен Ларисе Латыниной".

В нашей стране она награждена орденами Петра Великого и Почета "За исключительные заслуги и достижения, способствующие величию и славе России". Хотя спортсменка родилась и выросла на юге Украины, в городе Херсоне.

Лариса Дирий готовилась в первый класс, когда началась война. Ушел на фронт отец и погиб в битве за Сталинград. А Лариса с мамой пережили в Херсоне годы фашистской оккупации и послевоенной разрухи. Чтоб свести концы с концами, мама днем работала уборщицей, а ночью истопником. Именно мама, Пелагея Анисимовна, простая неграмотная женщина, стала примером оптимизма, целеустремленности и стойкости для будущей чемпионки.

- С детства я всегда старалась во всем быть первой, - сказала Лариса Семеновна. - Даже мальчишек, когда мы бегали наперегонки, я должна была обязательно обогнать! И училась на одни пятерки. Школу закончила с золотой медалью. Это моя первая золотая медаль.

Лариса Латынина с тренером сборной СССР по гимнастике Владимиром Смирновым Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

Когда-то Лариса мечтала стать балериной. Но школьный учитель физкультуры Михаил Афанасьевич Сотниченко возразил: "Брось, Лора, свой гопак, иди в гимнастику". Этот замечательный человек заметил ее способности и стремление к победе. Но чтобы побеждать, нужно много и упорно тренироваться. И она это делала.

Чтобы накачать бицепсы, девочка придумала свой, особый метод: утром сползала с высокой кровати на руки, упиралась в пол и отжималась в таком положении, сколько хватало сил.

Упорство было вознаграждено: в девятом классе Лариса Дирий стала первым мастером спорта СССР в родном Херсоне. Не охладела она к гимнастике и когда вышла замуж, став Латыниной, и когда поступила в Киевский политехнический, а потом перешла в физкультурный институт.

И вот первый большой успех: в составе сборной команды СССР в 1954 году в Риме Лариса Латынина стала чемпионкой мира. В конце 1956-го дебютировала на Олимпиаде в Мельбурне, завоевав свои первые медали Игр. О ней тогда писали все газеты, показывали в кинохронике. Сам Хрущев вручил ей в Кремле орден Ленина.

А мне в ту пору повезло познакомиться с ней лично. Я тогда была второклашкой и начинающей гимнасткой. Латынина моя землячка, мой кумир, и вдруг так случилась, что мы с ней ехали из Херсона в одном вагоне поезда. Ну как не познакомиться? Робко зашла в соседнее четырехместное купе и попросила ответить на несколько вопросов. Она не отмахнулась, ответила. Так я взяла свое первое интервью у знаменитости, которая оказалась милой, обаятельной и очень земной. С тех пор она стала для меня примером в жизни. Я следила за успехами чемпионки, а спустя много лет мы снова встретились уже в Москве. С тех пор я часто брала у нее интервью.

Какими только эпитетами не награждали Латынину в спортивной жизни: непобедимая, неповторимая, великая, золотая, королева гимнастики. Позже стали величать легендарной гимнасткой, а несколько лет назад этот эпитет узаконили: Лариса Латынина стала первым лауреатом национальной спортивной премии "Слава" в номинации "Легенда". Ей вручили уникальную награду - золотистый металлический венок на деревянной подставке, в центре которого надпись "Легенда Лариса Латынина".

Хотя само слово "легенда" обычно трактуется как преданье о чудесном событии, нередко вымышленном, приукрашенном, у Ларисы Латыниной чудесных, но не придуманных, а реальных событий в жизни было много. В связи с юбилеем титулованной спортсменки хочется напомнить о них. Латынина участвовала в трех Олимпиадах - в Мельбурне в 1956 году, в Риме в 1960-м и Токио в 1964-м, где в общей сложности завоевала 18 медалей, в том числе девять золотых.

А какая еще гимнастка сумела стать чемпионкой мира на четвертом месяце беременности? В 1958 году ей пришлось выбирать: уйти и готовиться к родам или все же выступать на чемпионате мира. Ведь она, олимпийская чемпионка, надежда страны. Разве можно подвести команду? Разрешить ее сомнения помог опытный врач: "Выступай, не бойся, твои крепкие мышцы сохранят дитя". Но ведь одно дело просто выступить в этом положении, и совсем другое - победить, стать абсолютной чемпионкой мира, да еще получить золото за прыжок и брусья. Разве это не чудо?

Лариса Латынина с наградами. Фото: Давид Шоломович/РИА Новости

Потом даже ее подруги по команде не могли в такое поверить. Ведь Лариса по совету врача никому о своем положении не сказала. Иначе бы на соревнование не взяли.

А через два месяца после рождения дочери Тани Латынина приступила к тренировкам, чтобы участвовать в римской Олимпиаде. Стоит ли объяснять, как трудно было Ларисе подготовиться к ней? Ведь многие женщины после родов годами даже в свой размер одежды не могут влезть. А тут молодой маме надо было в короткий срок вернуться в свою прежнюю спортивную форму. Пожалуй, только тренер да облитая слезами подушка знали, чего стоило ей триумфальное возвращение в большой спорт.

В успех Латыниной тогда мало кто верил, но победила все-таки она в острейшей борьбе с Полиной Астаховой, которую журналисты назвали "Русской березкой", и которой все прочили победу. Это был легендарный поединок.

- Нас разделяли сотые доли баллов на отдельных снарядах. И вдруг Полина падает с бревна. Последний выход - мои любимые вольные упражнения. Я тоже из-за нервного напряжения могла споткнуться или упасть. Но осторожничать было нельзя, - призналась Лариса Семеновна. - Я обязана была доказать, что по праву возвращаю себе звание олимпийской чемпионки.

И доказала. "Латынина своими вольными ошеломила всех!" - написала одна из газет. И другие восхищались ее мастерством, изяществом, блеском. Однако все же нашлись те, которые посчитали, что Латынина победила случайно: "Если бы Астахова не упала, то именно она стала бы в Риме олимпийской чемпионкой". Но ведь история не терпит сослагательного наклонения.

Так что покой Латыниной только снился - всю спортивную жизнь пришлось доказывать, что ее победы не случайные. Между прочим, до сих пор Лариса Латынина остается единственной гимнасткой, которой удалось выиграть золотые медали в вольных упражнениях на трех Олимпиадах подряд.

Лариса Латынина во время соревнований. Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Сейчас некоторые посмеиваются, мол, да что это была за гимнастика. Какие там сложности по сравнению с гимнастикой сегодняшней? И сама Латынина соглашается: то, что вытворяют сейчас юные гимнастки, просто уму непостижимо. Но тогда была другая гимнастика и другие снаряды. Например, девушки выступали и на кольцах, брусья были с жесткими жердями, прыжковый мостик - примитивная доска с наклоном, а вольные упражнения выполнялись на паркетном полу. И не было видеозаписи, чтобы спортсмен смог сам увидеть и понять все свои ошибки. Невольно возникает вопрос, а смогли бы современные чемпионки выполнить на допотопных снарядах то, что когда-то Латынина и ее подруги по команде? Главное другое - то, что тогда делали они, в мире не мог никто.

Латынина выступала до 32 лет. Последний раз в форме сборной Советского Союза вышла на дортмундский помост в 1966 году.

- Со мной в команде были совсем молодые, но уже именитые спортсменки - Ольга Карасева, Зинаида Дружинина, Наташа Кучинская. Про меня они говорили: "Это наша мама". Я же сама себя называла бабушкой русской гимнастики. В это время моя Таня уже пошла в школу.

Дочка в детстве считала, что ей причитается медаль чемпионата мира 1958 года. Говорила знакомым: "Мы ее с мамой вместе заработали!". Когда она подросла, увлеклась сначала художественной гимнастикой, а потом хореографией. С ансамблем "Березка" объездила весь мир. И в далекой Венесуэле нашла себе испанского мужа, который поехал за ней в Москву. Таня теперь уже бабушка.

Закончив выступления, Латынина стала старшим тренером женской сборной. Какие это были гимнастки, какие имена! Лариса Петрик, Эльвира Саади, Людмила Турищева, Ольга Корбут, Нэлли Ким. Эта чудо-команда, так ее тогда называли в мире, выиграла три Олимпиады - в Мехико (1968 год), Мюнхене (1972) и Монреале (1976). Латынина возглавляла команду десять лет.

Но вот олимпийской чемпионкой Монреаля в многоборье стала румынская гимнастка Надя Команечи. Этого советские спортивные руководители простить старшему тренеру сборной не смогли. Никто не пожелал даже слушать, что команда-то наша в итоге победила. Не румынская, а советская сборная стала золотой. Твердили только одно: "Почему пропустили Команечи?".

- Что-либо доказывать было бесполезно! - сказала Лариса Семеновна. - Пришлось уйти. И, знаешь, не так-то просто оказалось найти работу. Некоторые делали вид, что меня не знают и помочь не спешили. А я тогда одна растила дочь. Намаялась...

Трудно сказать, как сложилась бы дальнейшая жизнь замечательной спортсменки, если бы не та судьбоносная встреча, о которой она вспоминает с удовольствием.

- Я уже отметила свой золотой юбилей, когда в доме отдыха Подмосковья познакомилась с Юрой.

Лариса Латынина с дочерью. Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Юрий Изральевич Фельдман в прошлом тоже спортсмен, велосипедист, выступал за сборную страны. Потом защитил докторскую диссертацию, стал академиком Международной и Российской академий электротехнических наук, директором крупного московского завода "Динамо". Он удивительно обаятельный человек.

От него я узнала в подробностях, как супруги познакомились. "Сначала услышал за спиной энергичный цокот каблучков. Обернулся и узнал ее! Подошел, спросил: "Вы играете в теннис?". Лариса ответила: "Нет, не играю, но очень хочу научиться!".

Юрий предложил свою помощь. Лариса оказалась способной ученицей.

- Я нередко слышала, что мне, мол, везло в спортивной жизни, - сказала Латынина. - Нет, там я всего добивалась упорным трудом. Зато мне так повезло с Юрой! Как увидела его, сразу поняла: моя половинка! Так и вышло. Наша встреча - подарок судьбы! Я все время Бога за это благодарю. Мы уже вместе 35 прекрасных лет! У нас много общего. Например, любим петь, и нередко поем дуэтом украинские песни. Ведь у Юры мать, как и я, - "хохлушка", Евгения Ляшенко.

Юра, между прочим, в студенчестве солировал в популярной тогда группе "Искатели". Однажды спел своей любимой жене со сцены огромного зала на стихи Роберта Бернса: "И если б дали мне в удел весь шар земной, с каким бы счастьем я владел тобой одной, тобой одной!" Было так трогательно...

Построить загородный дом в Подмосковье и жить там натуральным хозяйством - инициатива Юрия. Лариса согласилась. У них многое получилось. И дом замечательный построили, и участок огромный освоили, выращивают там цветы, фрукты, овощи. И всякую живность завели - коровок, лошадок, индюков, уток. Поначалу Латынина сама и корову доила, позже нашлись помощники. Я ее спросила, кто она теперь, фермерша?

- Фермер свою продукцию продает, мы же работаем на себя, - ответила Латынина. - А кто я? Прежде всего, счастливая жена, мама, бабушка и прабабушка. У нас с Юрой большая интернациональная семья.

Живут супруги на своей "фазенде" постоянно. Там хорошо и летом, и зимой. Но они не затворники. В театрах бывают чаще, чем когда жили в Москве. Встречаются с друзьями. Ездят на отдых в разные страны. Стараются держать себя в спортивной форме и следят за спортивной жизнью всего мира.

Лариса Латынина на церемонии Национальной спортивной премии за 2018 год. Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Латынина многие годы участвует в общественной работе Союза спортсменов России и Российской ассоциации олимпийских чемпионов. Несколько лет она пробивала гимнастическую школу в Обнинске. Дети из этого города обратились к ней за помощью, очень хотели заниматься гимнастикой, но у них не было условий. Лариса Латынина подключилась. Пришлось только удивляться, откуда у этой женщины оказалось столько энергии в столь почтенном возрасте. Ведь она добилась, что школа олимпийского резерва построена. Ее назвали именем знаменитой гимнастки. А еще открыт интернат. Так что теперь, надеется Лариса Семеновна, в Обнинске вырастут новые чемпионы, которые прославят нашу страну. Это ее радует, вдохновляет.

Я спросила ее, а не хотела бы она сбросить лет 40?

- И не быть рядом с Юрой?! Да ни за что! Он моя главная награда, дороже всех медалей. Я счастлива в своем возрасте. Только бы не болеть.

Но вот ее любимый муж сейчас болеет, что очень и очень огорчает и тревожит Ларису Семеновну. И сейчас ее главная забота - помочь Юре преодолеть болезнь. Так что Латыниной пока не до празднования своего юбилея. А еще ее очень беспокоит то, что происходит на родной Украине. Она каждый день ждет оттуда добрых вестей и перемен к лучшему. Очень надеется дожить до этих радостных дней.

А сегодня мы от души поздравляем Ларису Семеновну с ее юбилеем, желаем здоровья ей и ее мужу. И чтобы все, что она задумала, поскорее исполнилось.