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Рубрика: В мире

Ливия запросила военную поддержку Турции

Правительство национального согласия Ливии официально запросило военную поддержку со стороны Турции. Информацию об этом подтвердил руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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"Офис ПНС […] официально запросил у турецких властей военную поддержку - воздушную, морскую, наземную", - приводит слова Деньгова РИА Новости.

Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил, что в январе планирует запросить у парламента использование вооруженных сил в Ливии.

Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем считается международно признанным. Оно контролирует столицу страны Триполи. Между тем наступление на этот город ведет Ливийская национальная армия, которой командует маршал Халифа Хафтар.

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