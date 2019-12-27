Матвиенко выразила соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму с соболезнованиями председателю Сената (верхней палаты) парламента Казахстана Дариге Назарбаевой, в которой от имени российских сенаторов и от себя лично высказала слова поддержки народу республики в связи с крушением самолета в аэропорту Алма-Аты.

"Разделяем с братским казахстанским народом всю боль этой трагедии. Прошу передать слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в документе.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алма-Ата - Нур-Султан после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

По последним данным, погибли 12 человек, пострадали 49 человек.