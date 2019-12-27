"Милан" объявил о возвращении Златана

Швед Златан Ибрагимович вернулся в "Милан". Контракт с 38-летним форвардом рассчитан до лета 2020 года с возможностью продления еще на один сезон.

"Я возвращаюсь в клуб, который очень уважаю. В город, который люблю. Буду бороться вместе с партнерами, чтобы изменить ход сезона. Сделаю все, чтобы достичь наших целей", - приводит слова Златана официальный сайт "красно-черных".

Напомним: Ибрагимович выступал за "Милан" в 2010-2012 годах. Вместе с "россонери" он выиграл чемпионат и Суперкубок страны. К слову, в последний раз "красно-черные" становились лучшей командой Италии именно со Златаном.

Последним клубом Ибрагимовича был "Лос-Анджелес Гэлакси". Первый матч за "Милан" после возвращения один из лучших нападающих современности может провести уже 6 января, когда команда примет "Сампдорию".