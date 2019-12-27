Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии

Драка российских и американских военных, которая якобы произошла в Сирии, - не более чем вымысел. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ, комментируя появившиеся в СМИ сообщения. Их источником стала так называемая Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), которая базируется в Великобритании.

"Сообщение SOHR о якобы имевших место "столкновениях, перешедших в рукопашную" между российскими и американскими военнослужащими на северо-западе Сирии, - примитивный фейк", - приводит "Лента.ру" в ведомстве.

Инцидент, по данным обсерватории, произошел 25 декабря в городе Тель-Тамер в провинции Эль-Хасака. Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии. Напряженная ситуация вышла из-под контроля, когда к месту событий прибыли российские военные, заявили в SOHR.

В Минобороны, в свою очередь, подчеркнули, что представители российского Центра примирения враждующих сторон, а также военные полицейские "продолжают выполнять задачи в обычном режиме".