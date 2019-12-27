Минтруд: За нерабочий день 31 декабря полагается оплата

Минтруд разослал в регионы письма с напоминанием норм трудового законодательства при учете работы в выходные дни. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Как известно, ряд руководителей регионов объявили 31 декабря в этом году выходным днем. Но вместо этого сделали рабочей субботу - 28 декабря. Поэтому Минтруд разъясняет, что установление 31 декабря 2019 года нерабочим днем вместо отработанного выходного дня является привлечением к работе в выходной день с предоставлением дня отдыха и оплатой.

Ранее в обществе началась дискуссия о том, что 31 декабря нужно сделать выходным на законодательном уровне. Идею эту поддержали в Совете Федерации, а депутаты Госдумы даже внесли соответствующий законопроект, но до конца осенней сессии рассмотреть его не успели. Во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин также отметил, что идея заслуживает внимания.