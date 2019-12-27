МВД предлагает ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков

Правоведы Министерства внутренних дел разработали законопроект о введении уголовной ответственности за склонение к потреблению наркотиков и за пропаганду потребления запрещенных веществ. В пресс-центре МВД пояснили, что проект закона подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина, которое было им дано по итогам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока 6 сентября 2019 года.

Документ вынесен на общественное обсуждение.

Согласно проекту закона, пропаганду употребления наркотиков будет предусмотрено несколько видов наказаний. Максимальное - лишение свободы на 2 года. Кроме того возможны штраф в размере до 50 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 2 лет.

В МВД пришли к выводу, что административной ответственности за пропаганду употребления наркотиков недостаточно.

"За 10 месяцев 2019 года рассмотрено 34,9 тысячи обращений, по которым принято более 19 тысяч экспертных решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам, распространяющим запрещенную информацию о наркотиках. Причем этот показатель стабилен - за 2018 год было рассмотрено свыше 35 тысяч обращений, по которым принято более 26,5 тысячи экспертных решений о блокировке противоправного контента.

Отмечается, что помимо блокировки ответственность за пропаганду наркотиков и наркосодержащих растений предусмотрена статьей 6.13 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ).

В период с января по июнь 2019 года правоохранительными органами было пресечено 115 административных правонарушений по этой статье, составлено 82 протокола (за 2018 год пресечено 348, составлено 235 протокола).

"Сопоставления данных по количеству размещенной противоправной информации в Интернете с количеством дел об административных правонарушений в этой сфере свидетельствует о недостаточной эффективности применения указанного вида ответственности, - отмечают в пресс-центре МВД России. - Для выяснения всех обстоятельств административного правонарушения, их фиксирования, поиска виновных, юридической квалификации и надлежащего процессуального оформления требуется проведение сложных компьютерно-технических, лингвистических и иных экспертиз. Как правило, такие экспертизы длительны по времени, и они выходят за рамки сроков проведения административного расследования".

В связи с этим законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за пропаганду незаконных потребления, оборота наркотиков, культивирования или оборота наркосодержащих растений.

Предлагается установить уголовный запрет - статья 230.3 УК РФ - на распространение информации о представляющих общественную опасность незаконных способах и методах потребления, незаконного оборота или культивирования наркотиков и наркосодержащих растений.

При этом под действие новой статьи УК, подчеркивают в МВД, не будут подпадать случаи распространения информации об обороте и (или) потреблении предназначенных для использования в медицинских целях наркотиков.

Иные виды противоправных действий в части незаконной пропаганды наркотиков в Интернете предлагается выделить в качестве самостоятельных административных деликтов отдельной частью в статье 6.13 КоАП РФ. Там будет предусмотрена повышенная административная ответственность, в том числе для юридических лиц.

Кроме того, часть 2 статьи 230 УК РФ предлагается дополнить таким квалифицирующим признаком, как "склонение к потреблению наркотиков с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет". За такое преступление будет установлена повышенная уголовная ответственность.

Законопроектом одновременно предусматривается внесение изменений в статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ - в части определения подсудности и подследственности преступления, предусмотренного новой статьей 230.3 УК РФ.