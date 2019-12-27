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27.12.2019 15:41
Рубрика: Власть

МВД предлагает ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков

Текст: Иван Петров
Правоведы Министерства внутренних дел разработали законопроект о введении уголовной ответственности за склонение к потреблению наркотиков и за пропаганду потребления запрещенных веществ. В пресс-центре МВД пояснили, что проект закона подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина, которое было им дано по итогам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока 6 сентября 2019 года.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Документ вынесен на общественное обсуждение.

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Согласно проекту закона, пропаганду употребления наркотиков будет предусмотрено несколько видов наказаний. Максимальное - лишение свободы на 2 года. Кроме того возможны штраф в размере до 50 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 2 лет.

В МВД пришли к выводу, что административной ответственности за пропаганду употребления наркотиков недостаточно.

"За 10 месяцев 2019 года рассмотрено 34,9 тысячи обращений, по которым принято более 19 тысяч экспертных решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам, распространяющим запрещенную информацию о наркотиках. Причем этот показатель стабилен - за 2018 год было рассмотрено свыше 35 тысяч обращений, по которым принято более 26,5 тысячи экспертных решений о блокировке противоправного контента.

Отмечается, что помимо блокировки ответственность за пропаганду наркотиков и наркосодержащих растений предусмотрена статьей 6.13 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ).

В период с января по июнь 2019 года правоохранительными органами было пресечено 115 административных правонарушений по этой статье, составлено 82 протокола (за 2018 год пресечено 348, составлено 235 протокола).

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"Сопоставления данных по количеству размещенной противоправной информации в Интернете с количеством дел об административных правонарушений в этой сфере свидетельствует о недостаточной эффективности применения указанного вида ответственности, - отмечают в пресс-центре МВД России. - Для выяснения всех обстоятельств административного правонарушения, их фиксирования, поиска виновных, юридической квалификации и надлежащего процессуального оформления требуется проведение сложных компьютерно-технических, лингвистических и иных экспертиз. Как правило, такие экспертизы длительны по времени, и они выходят за рамки сроков проведения административного расследования".

В связи с этим законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за пропаганду незаконных потребления, оборота наркотиков, культивирования или оборота наркосодержащих растений.

Предлагается установить уголовный запрет - статья 230.3 УК РФ - на распространение информации о представляющих общественную опасность незаконных способах и методах потребления, незаконного оборота или культивирования наркотиков и наркосодержащих растений.

При этом под действие новой статьи УК, подчеркивают в МВД, не будут подпадать случаи распространения информации об обороте и (или) потреблении предназначенных для использования в медицинских целях наркотиков.

Иные виды противоправных действий в части незаконной пропаганды наркотиков в Интернете предлагается выделить в качестве самостоятельных административных деликтов отдельной частью в статье 6.13 КоАП РФ. Там будет предусмотрена повышенная административная ответственность, в том числе для юридических лиц.

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Кроме того, часть 2 статьи 230 УК РФ предлагается дополнить таким квалифицирующим признаком, как "склонение к потреблению наркотиков с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет". За такое преступление будет установлена повышенная уголовная ответственность.

Законопроектом одновременно предусматривается внесение изменений в статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ - в части определения подсудности и подследственности преступления, предусмотренного новой статьей 230.3 УК РФ.

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