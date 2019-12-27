На Гавайях пропал вертолет с шестью туристами на борту

Береговая охрана США ведет поиски вертолета, который пропал на Гавайях с семью людьми на борту: пилотом и шестью туристами, среди которых есть несовершеннолетний.

Как сообщает ABC News, владелец вертолета связался с береговой охраной примерно через 45 минут после того, как тот не вернулся на базу с экскурсии по побережью Кауаи на острове На-Пали. Вертолет имеет электронный локатор, но, по данным Береговой охраны США, никаких сигналов от пилота получено не было. Спасательная операция проходит в непростых погодных условиях: из-за облаков и дождей в районе поисков видимость составляет 6,4 километра, а ветер достиг скорости 45 километров в час.

В помощь отделению Береговой охраны в Барберс-Пойнт придано подразделение Морской ударной эскадрильи ВМС США, которое прибыло из Гонолулу.

Над островом Кауаи, большая часть которого является национальным парком, ежедневно совершаются вертолетные туры, которые пользуются популярностью у туристов.