У выдающегося российского филолога, друга "Российской газеты" и члена попечительского совета Пушкинского конкурса Виталия Костомарова 3 января юбилей.

Автору классических учебников по русскому языку как иностранному исполняется 90 лет. Его будут чествовать в Центральном Доме ученых РАН, но главный подарок для академика - международная научная конференция "Горизонты современной русистики". Поздравить Виталия Григорьевича соберется 270 исследователей из 34 стран мира - Австрии, Болгарии, Германии, Испании, Китая, Ливана, США, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории и других, сообщает сайт Института Пушкина, первым ректором которого был Костомаров.

Академик с гордостью вспоминает, как в советское время отрасль РКИ оказалась на пике расцвета: "СССР тогда принимал на обучение по разным специальностям сотни тысяч иностранных студентов, распространение русского языка в мире было признано важным государственным делом. Для преподавателей РКИ отменили запрет на контакты с иностранцами и допустили загранкомандировки. Университеты открыли отделения РКИ, на которое нелегко было попасть. И, наконец, в Москве появился особо дорогой моему сердцу Институт русского языка им. А.С. Пушкина".

К концу прошлого тысячелетия русский язык твердо занял свое место в системах образования по меньшей мере 30-40 государств, а всего же изучался более чем в ста странах.

Среди заслуг ученого - методика преподавания русского языка как иностранного и лингвострановедения, он один из основателей Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, создатель журнала "Русский язык за рубежом". За достижения в области образования и науки академик Костомаров награжден Государственной премией СССР и премией Президента РФ.