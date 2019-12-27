Новости

В Челябинской области началось изъятие из продажи снюсов 15:57
Дмитрий Тарасов получил за год более 500 штрафов от ГИБДД 15:49
Путин поручил обеспечить бесперебойную работу министерств в праздники 15:49
Пенсионерка из Калмыкии осуждена за содействие террористам 15:45
В Подмосковье школьница умерла после сдачи ГТО 15:37
Трое граждан Германии пострадали, еще один погиб в ДТП в Приангарье 15:37
Фигурист Алиев выиграл чемпионат России 15:30
Егоров ушел с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС 15:26
Житель Югры украл гирлянду, чтобы "создать атмосферу" друзьям 15:19
Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Петербурге 15:17
Глава РУСАДА отправил WADA письмо с несогласием с вынесенными санкциями 15:16
Первые "Авангарды" заступили на боевое дежурство под Оренбургом 15:16
Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований 15:14
Шойгу объявил 31 декабря в армии и на флоте выходным днем 15:10
Песков подтвердил проработку визита Путина в Вифлеем 15:09
Под средневековой картиной нашли скрытую сцену Рождества 15:09
Дети впервые приехали в "Артек" на поезде по Крымскому мосту 15:07
Новгородских полицейских задержали в связи с гибелью подростка 15:01
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве выпадет снег 14:48
В Китае вырос спрос на российские программы подготовки педагогов 14:46
Вышел трейлер "Плохих парней навсегда" с Уиллом Смитом 14:41
Бастрыкин пообещал помочь с протезом руки тату-мастеру из Иркутска 14:36
Путин назвал Волчек уникально талантливым человеком 14:31
В Петербурге трое осуждены за хищения на космодроме "Восточный" 14:30
В Китае найдены десятки древних гробниц и сотни артефактов 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
27.12.2019 15:39
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Великий и могучий Костомаров

Текст: Елена Кухтенкова
У выдающегося российского филолога, друга "Российской газеты" и члена попечительского совета Пушкинского конкурса Виталия Костомарова 3 января юбилей.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Автору классических учебников по русскому языку как иностранному исполняется 90 лет. Его будут чествовать в Центральном Доме ученых РАН, но главный подарок для академика - международная научная конференция "Горизонты современной русистики". Поздравить Виталия Григорьевича соберется 270 исследователей из 34 стран мира - Австрии, Болгарии, Германии, Испании, Китая, Ливана, США, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории и других, сообщает сайт Института Пушкина, первым ректором которого был Костомаров.

Фото: iStock
В Польше прошел новогодний марафон на русском языке

Академик с гордостью вспоминает, как в советское время отрасль РКИ оказалась на пике расцвета: "СССР тогда принимал на обучение по разным специальностям сотни тысяч иностранных студентов, распространение русского языка в мире было признано важным государственным делом. Для преподавателей РКИ отменили запрет на контакты с иностранцами и допустили загранкомандировки. Университеты открыли отделения РКИ, на которое нелегко было попасть. И, наконец, в Москве появился особо дорогой моему сердцу Институт русского языка им. А.С. Пушкина".

К концу прошлого тысячелетия русский язык твердо занял свое место в системах образования по меньшей мере 30-40 государств, а всего же изучался более чем в ста странах.

Среди заслуг ученого - методика преподавания русского языка как иностранного и лингвострановедения, он один из основателей Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, создатель журнала "Русский язык за рубежом". За достижения в области образования и науки академик Костомаров награжден Государственной премией СССР и премией Президента РФ.

Общество Образование

Главное сегодня

Среднегодовой размер страховой пенсии вырос до 15,5 тысячи рублей
Песков оценил расходы Москвы на Новый год
Обнародован список выживших в авиакатастрофе в Казахстане
В Госдуме высмеяли заявление США, осуждающее движение по Крымскому мосту
РПЦ изменила правила крещения детей