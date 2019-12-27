Новак: Нужно постепенно принимать решение о выходе из сделки ОПЕК+

В ближайшее время Россия рассмотрит варианты постепенного выхода из сделки ОПЕК+, сообщил глава Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу Россия 24.

"Я считаю, эта сделка не вечная. Нам нужно постепенно принимать решение о выходе, для того, чтобы и долю на рынке сохранить, и для того, чтобы наши компании смогли обеспечивать и реализовывать свои перспективные проекты", - сказал министр. Он подчеркнул эффективность сделки и отметил, что считает сегодняшнее состояние рынка нефти стабильным.

Сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Она неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договоренность предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в период до конца 2019 года и на 1,7 миллиона баррелей - в первом квартале 2020 года.

Участники сделки ОПЕК+ шестого декабря этого года договорились о дополнительном сокращении добычи нефти с января по март 2020 года на 500 тысяч баррелей в сутки.

Дополнительная квота России составила 70 тысяч баррелей в сутки (в сумме - 300 тысяч баррелей в сутки). Тогда же Россия добилась исключения из своей квоты газового конденсата, доля которого составляет до 8% в добыче отечественных нефтяных компаний.