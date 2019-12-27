Новак: "Северный поток-2" будет запущен до конца 2020 года

Глава Минэнерго Александр Новак сказал, что "Северный поток-2" будет запущен до конца 2020 года. По его словам, газопровод может быть достроен судном "Академик Черский", но необходима его дополнительная подготовка к работам на Балтике.

"До конца 2020 года "Северный поток-2" будет запущен, - сказал Новак. - Один из вариантов - это судно, которое сейчас находится на Дальнем Востоке. Но потребуется некоторое время на допподготовку", - цитирует министра ТАСС.

Президент США Дональд Трамп 21 декабря подписал военный бюджет на 2020 год, который включает пункт о введении санкций против компаний, предоставляющих услуги по укладке газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Ограничения касаются морских судов, занимающихся укладкой указанных газопроводов на глубинах более 100 футов (30 метров), а также физических или юридических лиц, которые продадут или сдадут в аренду суда, позволяющие выполнять такие работы.

После подписания документа президентом США, суда швейцарской компании Allseas, прокладывающие газопровод по дну Балтийского моря, сначала приостановили строительство, а после консультаций с юристами компании покинули место работ.

К сегодняшнему дню проложено более 2,3 тысячи км трубопровода "Северный поток-2" из 2,46 тысячи км, готовность - 93,5%.