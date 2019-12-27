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27.12.2019 19:26
Рубрика: Экономика

Новак: "Северный поток-2" будет запущен до конца 2020 года

Текст: Сергей Тихонов
Глава Минэнерго Александр Новак сказал, что "Северный поток-2" будет запущен до конца 2020 года. По его словам, газопровод может быть достроен судном "Академик Черский", но необходима его дополнительная подготовка к работам на Балтике.
Александр Новак. Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости Александр Новак. Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Александр Новак. Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости

"До конца 2020 года "Северный поток-2" будет запущен, - сказал Новак. - Один из вариантов - это судно, которое сейчас находится на Дальнем Востоке. Но потребуется некоторое время на допподготовку", - цитирует министра ТАСС.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
РФ зеркально ответит на санкции США по "Северному потоку-2"

Президент США Дональд Трамп 21 декабря подписал военный бюджет на 2020 год, который включает пункт о введении санкций против компаний, предоставляющих услуги по укладке газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Ограничения касаются морских судов, занимающихся укладкой указанных газопроводов на глубинах более 100 футов (30 метров), а также физических или юридических лиц, которые продадут или сдадут в аренду суда, позволяющие выполнять такие работы.

После подписания документа президентом США, суда швейцарской компании Allseas, прокладывающие газопровод по дну Балтийского моря, сначала приостановили строительство, а после консультаций с юристами компании покинули место работ.

К сегодняшнему дню проложено более 2,3 тысячи км трубопровода "Северный поток-2" из 2,46 тысячи км, готовность - 93,5%.

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