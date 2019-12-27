Одну из крупнейших авиакомпаний Южной Кореи продали за 2,2 млрд долларов

Вторая крупнейшая авиакомпания Южной Кореи Asiana Airlines сменила хозяина. Стоимость сделки по продаже авиаперевозчика превысила два миллиарда долларов. Вместе с Asiana проданы и принадлежащие ей дочерние компании - лоукостеры Air Busan и Air Seoul, а также несколько других фирм холдинга.

Как сообщили южнокорейские СМИ, покупателем выступил консорциум из корейских компаний HDC Hyundai Development и Mirae Asset Daewoo, который заключил сделку о продаже с концерном Kumho Asiana Group, являвшимся владельцем авиаперевозчика. Стоимость сделки составила 2,5 триллиона вон или около 2,2 миллиардов долларов. За эту сумму консорциум получил 33,5%-ный пакет акций Asiana, а также права на новые акции и шесть дочерних компаний холдинга Asiana. Среди "дочек" авиакомпании еще два авиаперевозчика - лоукостеры Air Busan и Air Seoul. Таким образом, сменили хозяина сразу три южнокорейские авиакомпании.

Asiana Airlines и Kumho Asiana Group испытывали серьезные финансовые трудности, что и стало причиной продажи перевозчика. Кроме того, авиакомпания, впрочем как и Kumho Group, несла убытки и должна была расплачиваться по займам. На настоящий момент долги Asiana различным финансовым институтам составляют около трех триллионов вон, что составляет порядка 2,6 млрд долларов, причем задолженность в размере 150 миллиардов вон компания должна погасить до конца уходящего года. Сделка по продаже позволит компании решить эти проблемы. Новые владельцы намерены снизить соотношение заемного капитала Asiana Airlines к собственному с нынешних 660% до 300.