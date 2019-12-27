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27.12.2019 07:28
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Онкологи подсчитали, сколько надо двигаться, чтобы спастись от рака

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Давно известно, что регулярная физическая активность связана с более низким риском развития нескольких видов рака. В рамках масштабной работы, где зарубежные исследователи проанализировали данные более 750 тысяч человек, было выявлено, какие физические нагрузки и в каком объеме необходимы для профилактики заболеваний.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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В исследовании были задействованы специалисты Национального института рака США, Американского онкологического общества и Гарвардской школы общественного здравоохранения.

В обновленном руководстве по нормам физической активности сказано, что люди должны стремиться к 2,5-5 часам занятий в неделю умеренной интенсивности или к 1,25-2,5 часам более активных нагрузок.

В таких объемах занятия спортом снижают риск развития семи видов онкологии. А именно: рака толстой кишки у мужчин, рака молочной железы у женщин, рака эндометрии, почки, печени, меланомы и неходжкинской лимфомы. Чем больше объем физических нагрузок, тем меньше риск появления злокачественных опухолей в организме.

- Рекомендации по физической активности в значительной степени основаны на их влиянии на хронические заболевания, такие как сердечно-сосудистые недуги и диабет. Наши данные подтверждают, что рекомендуемые уровни активности важны и для профилактики рака, - отметил специалист Американского онкологического общества Альпа Патель.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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