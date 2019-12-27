Ученые объяснили, в чем опасность долгих и ленивых каникул

Исследователи из Ливерпульского университета (Великобритания) изучили, как влияет на здоровье кратковременное отсутствие физической активности. Результат неутешительный: даже двухнедельные ленивые каникулы скажутся на массе мышечной ткани и плотности костной, объемах бедер и талии. Авторы представили работу на недавней конференции Future Physiology 2019 в Лондоне.

Уникальность этого исследования, полагают авторы, в том, что впервые были изучены последствия для здоровья малоактивного образа жизни не из-за экстремальных ситуаций (например, полет в космос, вынужденный постельный режим или травма). Ученые сделали акцент на кратковременное отсутствие физической активности у здоровых людей в праздничные каникулы.

Особенно актуальна эта проблема перед новогодними и рождественскими праздниками, когда время в основном уходит на предпраздничную суету. Как временное отсутствие спорта влияет на организм? Скажется ли двухнедельный перерыв на физической форме? Ответ на этот вопрос ученые получили в ходе исследования, в котором участвовали 26 добровольцев в возрасте 20-30 лет и 21 - старше 60 лет.

По условиям эксперимента все они должны были в течение двух недель делать за день не более полутора тысяч шагов. Важное уточнение: за четыре дня до начала эксперимента участники были в хорошей физической форме (в день проходили не менее 10 тысяч шагов, но не занимались интенсивно).

Как сообщают исследователи, после двух недель малоподвижного образа жизни у всех без исключения участников произошли значительные изменения в мышцах, костях и обмене веществ. Как у пожилых, так и у молодых добровольцев значительно уменьшилась мышечная масса и снизилось содержание минералов в костной ткани. Но в то же время заметно увеличились жировые отложения на талии. Причем для здоровья пожилых участников такие изменения оказались более пагубными, поскольку могли привести к обострению хронических заболеваний.

"Даже кратковременное отсутствие физических упражнений может серьезно повлиять на здоровье, - предупреждает Джульетта Норманн, соавтор исследования. - И особенно на здоровье пожилых людей, мышцы и кости которых уже ослаблены".

Поэтому ученые настоятельно рекомендуют "делать не менее 10 000 шагов в день - этого достаточно, чтобы предупредить потерю мышечной массы и предотвратить рост жировых отложений".