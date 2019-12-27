Новости

Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его 20:32
Volkswagen придумал названия для новых кроссоверов 20:28
Три человека погибли в ДТП с грузовиком под Саратовом 20:18
В Иванове завели дело об убийстве школьника 19:44
Задержан напавший на охранника монастыря в Москве мужчина 19:43
В "Шереметьево" откроют терминал С в начале нового года 19:38
Ученые объяснили, в чем опасность долгих и ленивых каникул 19:33
Расшифрован древнейший текст на санскрите 19:19
Volkswagen решил проблему отсутствия зарядных устройств для электромобилей 19:12
ВКС РФ получат до 2027 года 12 дивизионов ракетных систем С-350 19:04
Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности 18:57
Минтруд: За нерабочий день 31 декабря полагается оплата 18:50
УАЗ надолго остановит конвейер 18:43
В Москве похищен раритетный ЗИС, возможно, принадлежавший Сталину 18:32
В Петербурге двое неизвестных похитили у мужчины 15 миллионов рублей 18:20
Покидающий Россию посол Великобритании будет скучать по стране 18:08
РЕН ТВ вышел на четвертое место среди всех телеканалов в Москве 18:00
В Москве мужчина получил ранения при попытке прорваться в храм с ножом 17:48
Президенты России и Египта обсудили вопросы восстановления авиасообщения 17:40
В Казани Деды Морозы смогут бесплатно ездить на электричках 17:37
Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии 17:32
Захарова станцевала твист для коллег-дипломатов 17:25
В Екатеринбурге школьнику оторвало руку самодельной петардой 17:24
Поклонники несут цветы к театру "Современник" в память о Галине Волчек 17:13
В Петербурге придумали робота, облучающего раковые опухоли 16:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
27.12.2019 19:33
Рубрика: Общество

Ученые объяснили, в чем опасность долгих и ленивых каникул

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Исследователи из Ливерпульского университета (Великобритания) изучили, как влияет на здоровье кратковременное отсутствие физической активности. Результат неутешительный: даже двухнедельные ленивые каникулы скажутся на массе мышечной ткани и плотности костной, объемах бедер и талии. Авторы представили работу на недавней конференции Future Physiology 2019 в Лондоне.

Уникальность этого исследования, полагают авторы, в том, что впервые были изучены последствия для здоровья малоактивного образа жизни не из-за экстремальных ситуаций (например, полет в космос, вынужденный постельный режим или травма). Ученые сделали акцент на кратковременное отсутствие физической активности у здоровых людей в праздничные каникулы.

Фото: pixabay.com
Врачи предложили эффективный способ сбросить вес без диет и тренировок

Особенно актуальна эта проблема перед новогодними и рождественскими праздниками, когда время в основном уходит на предпраздничную суету. Как временное отсутствие спорта влияет на организм? Скажется ли двухнедельный перерыв на физической форме? Ответ на этот вопрос ученые получили в ходе исследования, в котором участвовали 26 добровольцев в возрасте 20-30 лет и 21 - старше 60 лет.

По условиям эксперимента все они должны были в течение двух недель делать за день не более полутора тысяч шагов. Важное уточнение: за четыре дня до начала эксперимента участники были в хорошей физической форме (в день проходили не менее 10 тысяч шагов, но не занимались интенсивно).

Как сообщают исследователи, после двух недель малоподвижного образа жизни у всех без исключения участников произошли значительные изменения в мышцах, костях и обмене веществ. Как у пожилых, так и у молодых добровольцев значительно уменьшилась мышечная масса и снизилось содержание минералов в костной ткани. Но в то же время заметно увеличились жировые отложения на талии. Причем для здоровья пожилых участников такие изменения оказались более пагубными, поскольку могли привести к обострению хронических заболеваний.

"Даже кратковременное отсутствие физических упражнений может серьезно повлиять на здоровье, - предупреждает Джульетта Норманн, соавтор исследования. - И особенно на здоровье пожилых людей, мышцы и кости которых уже ослаблены".

Поэтому ученые настоятельно рекомендуют "делать не менее 10 000 шагов в день - этого достаточно, чтобы предупредить потерю мышечной массы и предотвратить рост жировых отложений".

Общество Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

Президенты России и Египта обсудили вопросы восстановления авиасообщения
В Крыму ответили на штраф авиакомпании за полет над полуостровом
Поклонники несут цветы к театру "Современник" в память о Галине Волчек
Обнародован список выживших в авиакатастрофе в Казахстане
В "Шереметьево" откроют терминал С в начале нового года