Песков подтвердил проработку визита Путина в Вифлеем

Президент России Владимир Путин может посетить не только Израиль, но и Палестину в 2020 году. Визит состоится в январе.

Ранее Путин объявил, что собирается приехать в Израиль в середине января по случаю Дня памяти жертв Холокоста и открытия монумента жертвам Второй мировой войны.

На вопрос о том, готовится ли визит президента России в Вифлеем 23 января, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал ТАСС: "Такой визит прорабатывается".

Дату предполагаемого посещения Вифлеема ранее сегодня назвал посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.