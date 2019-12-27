Почему Деду Морозу в Беларуси некогда заняться погодой

И на каждом шагу любителей зимних приключений ожидают самые впечатляющие чудеса. Не одно, не десять, а сразу - целая сотня, обещает добродушный хозяин долгожданных сюрпризов. Прежде всего следует заглянуть на просторную поляну двенадцати месяцев, затем загадать желания у новогодней елки, поделиться заветной мечтой в компании затейливых фигурок восточного календаря, а на деревянном мостике задумать оставшиеся 97 пожеланий - по количеству бревнышек.

Знатоки утверждают, что в урочище зимней сказки можно встретить и волшебного лося, который, по поверью, оживает только вместе с боем новогодних курантов и помогает Деду Морозу развозить подарки гостям. И хотя снежное покрывало еще не укутало вековые деревья пущи, лесной властелин и его внучка - Снегурочка - обещают, что до наведения порядка с зимней погодой у них обязательно руки дойдут.

Ведь с начала декабря и до середины января в усадьбе у них самая горячая пора. Ежедневно у ворот растут почтовые ворохи писем, каждое из которых не останется без ответа. А разобраться с корреспонденцией волшебнику помогает Матушка Зима, утверждая, что в чудеса по-прежнему верят и дети, и взрослые. "Много писем приходит и от молодых людей 18-25 лет. Обращаясь к Деду Морозу, они прогнозируют свой следующий год, делятся планами и, конечно, просят пожелать удачи", - рассказала ближайшая спутница хозяина сказочного поместья.

Кстати, на этот раз властелин лесных просторов решил блеснуть и технической эрудицией: обзавестись научными приборами, а чудеса визуализировать. Первый прибор волшебник назвал чудометром. "Он считывает с детских писем кванты желаний (или кважелы - единицы измерения волшебных сил, которые содержатся в письме). Увидеть их количество можно, опустив конверт в чудометр. Деду Морозу нужно набрать 99 999 кважелов - именно столько потребуется волшебных сил, чтобы все подарки под елкой появились в новогоднюю ночь", - пояснила Матушка-Зима.

Она добавила, что высокотехнологичная линия вскоре пополнится еще страхометром. К нему нужно будет прикоснуться ладошками, чтобы стрелка указала на количество имеющихся страхов. А секрет избавления от них посетителям подскажет Баба Каргота.

И хотя у Деда Мороза время расписано нон-стоп, он не отказался поведать репортерам и о своих впечатлениях от прожитого года. Зимовик признался, что каждый месяц был для него ярким и радостным, это было заметно и по лицам бесконечных туристов со всего мира. "Особенным этот год удался и из-за сухой, теплой погоды. Говорят, есть прямая зависимость между моей занятостью и характером зимы. Не исключаю, действительно, из-за наплыва гостей заниматься погодой времени до сих пор практически не было", - посетовал лихой бородач.

Он пожелал в 2020 году белорусам много счастья и удачи. "Хотелось бы, чтобы спустя двенадцать месяцев никто не сказал, что многое не свершилось. На мой взгляд, в високосном году 366-ый день тоже можно провести с пользой и радостью. К тому же 29 февраля будет выходным", - обратил внимание Дед Мороз.

И последнее уточняющая новость из его офиса: с начала 2019 года поместье волшебника и чародея в Беловежской пуще уже посетили более 100 тысяч белорусских и зарубежных туристов.