Поездка японских туристов на Курилы спровоцировала скандал

Недавняя поездка японских туристов на южную часть Курил обрастает скандальными подробностями. Как пишет газета Yomiuri, одной из участниц тура не понравилось адресованное иностранным гостям приветствие жителей острова Итуруп.

Слова "приветствуем вас на нашем острове" настолько возмутили 80-летнюю Айко Ясуду, что она не преминула излить душу японским журналистам.

"Каждый раз, когда я слышала от японцев слова "Здесь кругом живут замечательные люди!", в моем сердце появлялось неприятное чувство", - приводит газета слова Ясуды. По мнению женщины, эти поездки являются полумерой, так как сами по себе они "никак не приближают возврат островов Японии".

В настоящее время туристические туры на Курилы осуществляются в рамках совместной японско-российской хозяйственно-экономической деятельности на этих территориях.