Новости

Дочь Брюса Ли намерена отсудить у китайской сети фастфуда 30 миллионов 11:20
В Великом Новгороде покажут считавшиеся утерянными древние фрески 11:16
Врачи опровергли миф о вреде чая в пакетиках 11:15
Древний памятник в Хабаровском крае стал объектом культурного наследия 11:13
Житель Кузбасса незаконно срубил 700 елей на продажу 11:11
Роструд назвал регионы, которые выбирают соискатели для переезда 11:07
Видео: машина сбежала от водителя, пока он наполнял канистру на АЗС 11:00
Почему Деду Морозу в Беларуси некогда заняться погодой 10:40
Под Москвой столкнулись 18 автомобилей 10:37
Новосибирцы отправили письмо Деду Морозу на сторублевой купюре 10:33
Новосибирские физики открыли новую частицу 10:30
МВД Казахстана уточнило данные по погибшим в авиакатастрофе 10:29
В Казахстане объявлен траур в связи с крушением самолета 10:19
Качественный форсаж: на Западе заинтересовались взлетом Ту-22М3 10:14
На Урале в ДТП с автобусом погиб человек 10:09
В Удмуртии запретили продажу никотиновых пэков детям 10:09
Поездка японских туристов на Курилы спровоцировала скандал 10:08
Бывший ведущий Top Gear сравнил туалеты на заводах Toyota и Lada 10:00
В Шереметьево самолет съехал за взлетную полосу 09:57
Стали известны подробности об экипировке нового поколения "Сотник" 09:44
В Новгородской области мужчину объявили беременным после перелома руки 09:42
В Удмуртии не выпустят криптооблигации для белорусской биржи 09:35
В Сети опубликовано видео с места крушения самолета в Казахстане 09:27
"Убийца" Tesla Cybertruck сделал танковое упражнение 09:00
В Приморье приютили растерянного гималайского медвежонка 08:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
27.12.2019 10:08
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Поездка японских туристов на Курилы спровоцировала скандал

Текст: Владимир Шилов

Недавняя поездка японских туристов на южную часть Курил обрастает скандальными подробностями. Как пишет газета Yomiuri, одной из участниц тура не понравилось адресованное иностранным гостям приветствие жителей острова Итуруп.

Фото: Александр Ярошенко/РГ
Супруги Туровские: Итуруп принимает лучших

Слова "приветствуем вас на нашем острове" настолько возмутили 80-летнюю Айко Ясуду, что она не преминула излить душу японским журналистам.

"Каждый раз, когда я слышала от японцев слова "Здесь кругом живут замечательные люди!", в моем сердце появлялось неприятное чувство", - приводит газета слова Ясуды. По мнению женщины, эти поездки являются полумерой, так как сами по себе они "никак не приближают возврат островов Японии".

В настоящее время туристические туры на Курилы осуществляются в рамках совместной японско-российской хозяйственно-экономической деятельности на этих территориях.

В мире Восточная Азия Япония Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова Отношения России и Японии

Главное сегодня

В Госдуме высмеяли заявление США, осуждающее движение по Крымскому мосту
Росстат спрогнозировал изменение численности населения РФ через 16 лет
Генерала Махмута Гареева похоронят на военном кладбище в Мытищах
В Сети опубликовано видео с места крушения самолета в Казахстане
Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату