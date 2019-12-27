Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2019 г. N 1747 г. Москва "О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации"

Правительство Российской Федерации постановляет:

Внести в Правила дорожного движения Российской Федерации, утвержденные постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах дорожного движения" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 47, ст. 4531; Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 18, ст. 1985; 2001, N 11, ст. 1029; 2002, N 27, ст. 2693; 2003, N 20, ст. 1899; 2010, N 20, ст. 2471; 2011, N 42, ст. 5922; 2012, N 15, ст. 1780; N 47, ст. 6505; 2016, N 5, ст. 694; N 31, ст. 5018; 2018, N 49, ст. 7618; N 50, ст. 7789), следующие изменения:

а) абзац седьмой пункта 2.1.1 признать утратившим силу;

б) дополнить пунктом 2.1.11 следующего содержания:

"2.1.11. В случаях, когда обязанность по страхованию своей гражданской ответственности установлена Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", представить по требованию сотрудников полиции, уполномоченных на то в соответствии с законодательством Российской Федерации, для проверки страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства. Указанный страховой полис может быть представлен на бумажном носителе, а в случае заключения договора такого обязательного страхования в порядке, установленном пунктом 72 статьи 15 указанного Федерального закона, в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе.".

Председатель Правительства Российской Федерации

Д. Медведев