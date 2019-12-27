Президенты России и Египта обсудили вопросы восстановления авиасообщения

Президент Египта Абдельфаттах Сиси позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю наступающего Нового года, сообщили в пресс-службе Кремля.

Президенты затронули ряд тем двустороннего сотрудничества, в том числе ход реализации крупнейшего совместного проекта - строительства первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и вопросы восстановления полноформатного авиасообщения.

Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси подробно обсудили вопросы урегулирования кризиса в Ливии, подтвердив настрой на координацию действий для стабилизации обстановки. "Отмечена важность посреднических усилий Германии и ООН в контексте продвижения политического процесса с участием всех основных ливийских сторон", - подчеркнули в Кремле.