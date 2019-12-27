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27.12.2019 07:46
Рубрика: В мире

При ремонте здания британской разведки MI-6 пропали секретные документы

Текст: Максим Макарычев
Во время ремонта здания британской разведки MI-6 пропали секретные документы, включая детали о планировке нового корпуса и материалы о системах сигнализации, сообщает The Daily Mail. Здание в лондонском районе Vauxhall Cross всемирно известно тем, что его снимали в фильмах об агенте 007 Джеймсе Бонде.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В результате британское разведывательное ведомство расторгло контракт на миллионы фунтов стерлингов с подрядчиком, строительной корпорацией Balfour Beatty, из-за серьезного нарушения ею правил безопасности. Как выяснилось, в общей сложности из MI-6 пропало более 100 чертежей. Столь чрезвычайный инцидент был расценен в разведывательном ведомстве настолько серьезно, что, когда была поднята тревога, строителям, инженерам и подрядчикам MI-6 не разрешили выйти из здания. Все здание было заблокировано, а все строители подверглись тщательному досмотру. Большая часть документов была обнаружена внутри здания, но некоторые так и не были найдены.

Фото: REUTERS/BRENDAN MCDERMID
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В свою очередь газета The Sun сообщила о том, что доступ к конфиденциальным документам был крайне ограничен, а к проекту реконструкции было привлечено около 40 сотрудников. Теперь службе безопасности разведки предстоит установить было ли ЧП следствием обычного разгильдяйства или произошло в результате спланированной кражи секретных документов.

"Потерять такие деликатные материалы было крайне безответственно. Документы будут золотым кладом для любых иностранных агентов или террористов", - заявили собеседники издания, добавив, что, анализируя эти конфиденциальные материалы, можно легко составить представление о том, как организована система мер безопасности в MI-6.

Британские министерство иностранных дел, министерство Содружества, в рамках которого MI-6 действует в качестве подразделения британской разведки, ни компания Balfour Beatty не были доступны для комментариев в четверг вечером.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним, что на прошлой неделе британское правительство выдвинуло новые предложения по укреплению национальной безопасности. Граждане Британии, которые передают конфиденциальную информацию иностранным государствам, могут быть преданы суду за измену и наказаны вплоть до пожизненного заключения в соответствии с новыми законами, которые рассматриваются на Даунинг-стрит.

Британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал обновить кодекс законов 1531 года, чтобы они "более эффективно противодействовали шпионской угрозе".

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