Путин направил соболезнования в связи с авиакатастрофой под Алма-Атой

Президент России Владимир Путин направил лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением самолета под Алма-Атой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Сегодня утром самолет авиакомпании Bek Air Алма-Ата - Нур-Султан Fokker-100, на борту которого были 98 человек потерял высоту на взлете, пробил ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, граждан РФ на борту не было.

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - отметил Владимир Путин.