Путин назвал сотрудников МЧС последней надеждой

Президент Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя на встрече в Кремле с министром Евгением Зиничевым.

"Ведомство отлаженное, работает четко, организованно, эффективно", - похвалил глава государства. Для людей в очень сложной ситуации сотрудники МЧС часто - последняя надежда. Владимир Путин заметил, что хотелось бы, чтобы помощь всегда приходила своевременно и в полном объеме и пожелал успехов ведомству.

"2019 год был для нас непростым, в общем, наверное, как обычно", - сказал Зиничев. На территории России произошла 261 чрезвычайная ситуация - как природного, так и техногенного характера. "Три чрезвычайные ситуации были федерального масштаба", - уточнил он.

Подразделения МЧС участвовали в тушении почти 460 тысяч техногенных пожаров, реагировали на происшествия на водных объектах 3420 раз и ликвидировали последствия ДТП 100 тысяч раз. Всего подразделения спасли за год более 250 тысяч человек.

"Но год для нас действительно был напряженный. Мы начали его как раз с ликвидации последствий страшной трагедии в Магнитогорске - обрушения подъезда жилого дома, - вспомнил министр. - Следующее серьезное испытание для нас - это природные пожары в Забайкальском крае. Произошел переход ландшафтных пожаров на населенные пункты, пострадали 17 населенных пунктов: 111 жилых домов, почти 500 человек, проживавших там. К счастью, гибель людей была не допущена".

"И конечно же, это крупномасштабное наводнение в Иркутской области", - добавил докладчик. От паводка пострадало почти 135 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, из них пять с половиной тысяч не подлежат восстановлению. "К сожалению, в результате наводнения погибло 26 человек. Всего ущерб для федерального бюджета составил более 40 млрд рублей", - заявил он.

"Для нас было, конечно, важно прохождение дождевого паводка на территории Дальневосточного округа на реке Амур. И необходимо сказать, что здесь гибель людей также не была допущена, и в этой ситуации мы эффективно использовали технологию активного предупреждения", - заметил Зиничев.

"В течение девяти месяцев у нас была сложная лесопожарная обстановка, к счастью, переход огня на населенные пункты и гибель людей не были допущены. Эти события происходили и в Якутии, и в Иркутской области, и в Красноярском крае. К сожалению, была большая зона задымления - в этой зоне находилось почти свыше 600 населенных пунктов", - рассказал глава МЧС, отметив активные действия по тушению пожаров со стороны Минобороны. "С задачей справились. И у нас есть предложение, как улучшить эту работу", - заявил он.