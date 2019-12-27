Путин назвал сотрудников МЧС последней надеждой

Новости

В Подмосковье в ДТП попал Mercedes певца Дениса Майданова 14:24
После ДТП под Липецком завели второе дело 14:16
На Алтае завели дело о халатности руководства школы, где били ученика 14:09
Опубликована программа новогодней ночи на ВДНХ 14:05
Генерала Махмута Гареева похоронили на военном кладбище в Мытищах 14:01
Спасатели в костюмах Деда Мороза поздравили детей из московской больницы 14:00
Гастроэнтеролог рассказала, как снизить вредность салата оливье 14:00
В Тюмени разоблачили банду продавцов липовых фильтров для воды 13:56
В Башкирии накажут организаторов елки для детей-инвалидов без подарков 13:56
"Русский Прадо" получит кнопочный ручник 13:46
Попросил поесть: В Татарстане отчим избил ребенка молотком 13:44
Дальневосточные моржи прошли карантин в Крыму 13:42
Одну из крупнейших авиакомпаний Южной Кореи продали за 2,2 млрд долларов 13:32
Под Липецком открыли памятник Лермонтову 13:30
В мечетях Ингушетии будут читать проповеди об экологии 13:27
Калужанин перечислил 4 миллиона мошенникам на торги с криптовалютой 13:24
В Нижнем Новгороде к новому году начали продавать снег 13:24
Москвичей предупредили о "барической пиле" к Новому году 13:14
В Башкирии на празднике для детей-инвалидов не хватило подарков 13:13
Уже третий человек, обвинивший Кевина Спейси в домогательствах, умер 13:12
Украина начала штрафовать авиакомпании за полеты над Крымом 13:08
В Тюмени при пожаре в девятиэтажке пострадали 11 человек 13:06
В селе под Липецком женщина угнала трактор 13:05
В Париже показали петербургскую 3D-модель разрушенной Пальмиры 13:01
Галину Волчек похоронят рядом с Марком Захаровым 13:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
27.12.2019 12:51
Рубрика: Власть

Путин назвал сотрудников МЧС последней надеждой

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя на встрече в Кремле с министром Евгением Зиничевым.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

"Ведомство отлаженное, работает четко, организованно, эффективно", - похвалил глава государства. Для людей в очень сложной ситуации сотрудники МЧС часто - последняя надежда. Владимир Путин заметил, что хотелось бы, чтобы помощь всегда приходила своевременно и в полном объеме и пожелал успехов ведомству.

Фото: Александр Коркка/ РИА Новости
МЧС подготовит единый закон для обеспечения безопасности населения при ЧС

"2019 год был для нас непростым, в общем, наверное, как обычно", - сказал Зиничев. На территории России произошла 261 чрезвычайная ситуация - как природного, так и техногенного характера. "Три чрезвычайные ситуации были федерального масштаба", - уточнил он.

Подразделения МЧС участвовали в тушении почти 460 тысяч техногенных пожаров, реагировали на происшествия на водных объектах 3420 раз и ликвидировали последствия ДТП 100 тысяч раз. Всего подразделения спасли за год более 250 тысяч человек.

"Но год для нас действительно был напряженный. Мы начали его как раз с ликвидации последствий страшной трагедии в Магнитогорске - обрушения подъезда жилого дома, - вспомнил министр. - Следующее серьезное испытание для нас - это природные пожары в Забайкальском крае. Произошел переход ландшафтных пожаров на населенные пункты, пострадали 17 населенных пунктов: 111 жилых домов, почти 500 человек, проживавших там. К счастью, гибель людей была не допущена".

"И конечно же, это крупномасштабное наводнение в Иркутской области", - добавил докладчик. От паводка пострадало почти 135 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, из них пять с половиной тысяч не подлежат восстановлению. "К сожалению, в результате наводнения погибло 26 человек. Всего ущерб для федерального бюджета составил более 40 млрд рублей", - заявил он.

Фото: Александр Колбасов/ТАСС
МЧС предупредило о запрете использования пиротехники рядом с жильем

"Для нас было, конечно, важно прохождение дождевого паводка на территории Дальневосточного округа на реке Амур. И необходимо сказать, что здесь гибель людей также не была допущена, и в этой ситуации мы эффективно использовали технологию активного предупреждения", - заметил Зиничев.

"В течение девяти месяцев у нас была сложная лесопожарная обстановка, к счастью, переход огня на населенные пункты и гибель людей не были допущены. Эти события происходили и в Якутии, и в Иркутской области, и в Красноярском крае. К сожалению, была большая зона задымления - в этой зоне находилось почти свыше 600 населенных пунктов", - рассказал глава МЧС, отметив активные действия по тушению пожаров со стороны Минобороны. "С задачей справились. И у нас есть предложение, как улучшить эту работу", - заявил он.

Власть Работа власти Президент Правительство МЧС Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске

Главное сегодня

Песков оценил расходы Москвы на Новый год
Обнародован список выживших в авиакатастрофе в Казахстане
В Госдуме высмеяли заявление США, осуждающее движение по Крымскому мосту
РПЦ изменила правила крещения детей
Росстат спрогнозировал изменение численности населения РФ через 16 лет