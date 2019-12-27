Путин назвал Волчек уникально талантливым человеком

Президент направил телеграмму соболезнования сыну Галины Волчек Денису Евстигнееву.

"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас тяжелым горем - смертью мамы", - написал Владимир Путин. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Глава государства назвал Галину Волчек "уникально талантливым и душевно щедрым человеком, настоящим тружеником и творцом". "Ее искренне любили миллионы людей за замечательные работы в кинематографе, удивительное обаяние и доброжелательность и, конечно, за творческую смелость и готовность твердо отстаивать свои идеалы, за безграничную преданность высоким художественным принципам легендарного "Современника", служению которому она посвятила себя и всю свою жизнь", - отметил он.

Уход из жизни Галины Волчек президент назвал огромной, невосполнимой потерей для всех, для отечественной культуры, для родного театра и многочисленных воспитанников. Глава государства уверен, что они продолжат ее дело.