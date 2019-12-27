Путин поручил обеспечить бесперебойную работу министерств в праздники

На оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ президент обсудил вопросы социально-экономического развития страны, а также ситуацию в Сирии, особенно в Идлибе, и затронул положение дел в Ливии.

Во встрече участвовали премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, министр иностранных дел Сергей Лавров, а также спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов.

"В ходе совещания обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития. В развитие телефонных разговоров, которые состоялись у президента в последние дни с зарубежными коллегами, обсуждалась ситуация в Сирии с упором на проблему повышения террористической активности в Идлибе, затрагивалось положение дел в Ливии, участники высказывались в пользу поддержки международных усилий по урегулированию в этой стране", - сообщил информагентствам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент также отметил необходимость обеспечения бесперебойного функционирования соответствующих министерств и ведомств в ходе предстоящих длительных новогодних праздников", - заключил Песков.