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27.12.2019 19:48
Рубрика: Экономика

Путин утвердил новую доктрину продбезопасности

Текст: Алена Узбекова
Президент России Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности страны на 2019 - 2021 годы.
Владимир Путин во время совещания Совета безопасности РФ в Кремле. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин во время совещания Совета безопасности РФ в Кремле. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин во время совещания Совета безопасности РФ в Кремле. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Один из основных стратегических документов был рассмотрен на оперативном совещании с членами Совета безопасности, сообщили в пресс-службе вице-премьера Алексея Гордеева, курирующего агропромышленный блок в правительстве.

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Вице-премьер выступил основным докладчиком по вопросу новой доктрины. Документ подготовлен по поручению президента и отвечает основным современным социально-экономическими условиями, как внутри страны, так и на международном уровне, сообщил Алексей Гордеев.

Например, после вступления России в ВТО, пришлось адаптировать наш агропродовольственный комплекс к международным мерам регулирования и учета внешнеторговых рисков при производстве и поставках основных видов российской сельхозпродукции за рубеж. И это учтено в доктрине. В документе также содержатся меры по предотвращению рисков и угроз продбезопасности страны - от экономических и технологических до климатических и агроэкологических.

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"Новая доктрина продовольственной безопасности, в первую очередь, предусматривает полную самообеспеченность нашей страны основными видами сельскохозяйственной продукции и повышение экономической ее доступности для всего населения. Рацион питания каждого человека, вне зависимости от его социального уровня и достатка, должен быть полноценным, здоровым и доступным. Кроме того, необходимо сформировать государственный резерв сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, будь то непогода или неурожай", - подчеркнул Алексей Гордеев.

В прежней доктрине, которая была принята в 2010 году на десять лет, были установлены пороговые значения по основным категориям продуктов. Например, в России должно было производиться для внутреннего потребления не менее 95 процентов зерна, не менее 80 процентов сахара, растительного масла, рыбной продукции, а также не менее 85 процентов мяса и не менее 90 процентов молока. Практически по всем показателям произошло перевыполнение плана еще в 2018 году.

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Однако, если в действующей до 2020 года доктрине главными задачами были самообеспеченность и импортозамещение, то в новом документе уже есть ориентация на экспорт. А в перечень пороговых значений включены уже не основные продукты питания, типа мяса и молока, а, например, добавлены овощи и бахчевые культуры с пороговым значением - 90 процентов, фрукты и ягоды - 60 процентов, а также семена с пороговым значением - 75 процентов.

Кстати, недавно председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала ситуацию с производством отечественных семян. "С 90-х годов полностью загубили отечественное семеноводство. Я уже не говорю о кукурузе, о картофеле, о пшенице. Но когда я в одном из регионов посещала тепличное хозяйство и мне сказали, что петрушка, укроп и салат - это тоже импортные семена, вот это меня правда добило", - заявила Валентина Матвиенко на совещании со статс-секретарями-заместителями министерств и ведомств в начале декабря 2019 года.

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В новой доктрине также обозначена необходимость повышения урожайности основных сельхозкультур и плодородия земель. Их нужно рационально использовать, развивать мелиорацию, вовлекать в сельхозоборот неиспользуемые пахотные участки. Предусмотрено развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров, в том числе высшего и среднего профессионального образования.

Кроме того, документ предусматривает повышение контроля качества и безопасности пищевой продукции, ее соответствие обязательным требованиям техрегламентов Евразийского экономического союза. Учитывается расширение стратегического взаимодействия в рамках Союзного государства, ЕАЭС, развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества по вопросам продбезопасности с государствами-участниками СНГ.

Фото: Макс Ветров/РИА Новости
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Основная новация доктрины изменение методики расчета показателей продовольственной независимости. Для оценки вместо показателя удельного веса отечественного производства продукции в общем объеме потребляемых пищевых ресурсов предусмотрен международный показатель - самообеспеченности. В отличие от предыдущего его можно эффективно использовать для оценки как внутреннего состояния продовольственного рынка в разрезе регионов России, так и экспортного потенциала страны в целом, пояснил Алексей Гордеев.

При подготовке новой доктрины правительство опиралось и на рекомендации Всемирной Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в частности по измерению показателя самообеспеченности продовольствием, заметил вице-премьер.

Алексей Гордеев также добавил, что механизм выполнения доктрины будет определен отдельным планом мероприятий и целями, которые должны быть приняты в течение трех месяцев.

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