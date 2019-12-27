Президент РФ Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России, передает ТАСС. Документ был представлен вице-премьером Алексеем Гордеевым на совещании Совбеза.

"На оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ была рассмотрена новая редакция одного из основных стратегических документов национальной безопасности страны - Доктрина продовольственной безопасности РФ, - сообщили в пресс-службе Гордеева. - С основным докладом по документу выступил заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев. По итогам обсуждения доктрина была утверждена президентом России Владимиром Путиным".

Доктрина нацелена на предотвращение возможных рисков и угроз продовольственной безопасности - от экономических и технологических до климатических и агроэкологических.

"С целью предупреждения возможных внутренних и внешних рисков новая Доктрина продовольственной безопасности, в первую очередь, предусматривает полную самообеспеченность нашей страны основными видами сельскохозяйственной продукции и повышение экономической доступности качественной пищевой продукции для всего населения страны, - заявил Алексей Гордеев, представляя программу. - Рацион питания каждого человека, вне зависимости от его социального уровня и достатка, должен быть полноценным, здоровым и доступным. Кроме того, в соответствии с новым документом, необходимо сформировать государственный резерв сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, будь то непогода или неурожай".