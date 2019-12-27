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27.12.2019 22:42
Рубрика: Власть

Путин вошел в список "знаковых фигур" десятилетия по версии Financial Times

Текст: Владимир Шилов

Газета Financial Times включила президента России Владимира Путина в собственный список из полусотни персоналий, "определивших облик десятилетия". В неформальный рейтинг вошли политики, бизнесмены, деятели культуры, науки, шоу-бизнеса и спорта. Компанию российскому лидеру составили Дональд Трамп, Барак Обама, Си Цзиньпин и Тайип Эрдоган.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Среди выбранных британскими журналистами общественных деятелей, представителей творческой интеллигенции и спортсменов в документе значатся сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай, а также Серена Уильямс.

Кроме того, в лонг-лист попал и информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков, в конце 2015 года сбежавший в США.

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