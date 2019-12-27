Путин вошел в список "знаковых фигур" десятилетия по версии Financial Times

Газета Financial Times включила президента России Владимира Путина в собственный список из полусотни персоналий, "определивших облик десятилетия". В неформальный рейтинг вошли политики, бизнесмены, деятели культуры, науки, шоу-бизнеса и спорта. Компанию российскому лидеру составили Дональд Трамп, Барак Обама, Си Цзиньпин и Тайип Эрдоган.

Среди выбранных британскими журналистами общественных деятелей, представителей творческой интеллигенции и спортсменов в документе значатся сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай, а также Серена Уильямс.

Кроме того, в лонг-лист попал и информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков, в конце 2015 года сбежавший в США.