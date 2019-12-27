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27.12.2019 02:59
Рубрика: Власть

Ракета "Рокот" с аппаратами связи и спутником стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и спутником военного назначения была запущена с космодрома Плесецк. Старт состоялся 27 декабря в 02:11 мск.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, уточнив, что запуск был осуществлен боевым расчетом Космических войск ВКС. В военном ведомстве отметили, что все мероприятия прошли в штатном режиме. Наземные средства проконтролировали проведение пуска и полет ракеты-носителя, сообщает ТАСС.

Это второй пуск "Рокота" с космодрома Плесецк в этом году, предыдущий был успешно осуществлен 30 августа. В 2019 году Воздушно-космические силы России провели с Плесецка еще шесть запусков ракет "Союз-2".

Отметим, что жидкостная трехступенчатая ракета легкого класса "Рокот" была спроектирована в ГКНПЦ имени Хруничева. Она предназначена для выведения космических аппаратов массой до двух тонн на низкие околоземные орбиты. Первый полноценный пуск "Рокота" состоялся 16 мая 2000 года. Всего с тех пор ракета отправлялась в космос 29 раз. В августе прошло года стало известно, что Центр Хруничева работает над проектом новой легкой ракеты-носителя "Рокот-2".

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