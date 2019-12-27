Время в городе Гуанчжоу провинции Гуандун близится к полуночи, а в ресторане Ляо Чжихая кипит жизнь.

В Чэнду, провинция Сычуань, посетители ресторана с интересом наблюдают за выступлением актера в жанре "бяньлянь" ("смена масок") - разновидности традиционной китайской оперы. Фото: Лю Кунь / Синьхуа

Кажется, что для 25-летнего ресторатора рабочий день только начался. Заведение наполнено веселым шумом, и Ляо подает тарелку раков с чесноком и несколько бутылок пива компании оживленных людей - это, вероятно, коллеги, которые пришли отдохнуть, отработав долгую вечернюю смену.

Ресторан раков Ляо открыт каждый день с 23 часов вечера до 7 часов утра. Офисные работники, молодые геймеры, проводящие время в игровых залах по соседству, и те, кто просто хочет поесть - все стекаются к нему на поздний ужин.

По словам чиновников провинции, ночная экономика города еще никогда не была такой сильной.

Термин "ночная экономика" означает услуги, которые оказывают с 18.00 до 6.00. Это самое лучшее время для тех, кто стремится расширить свой бизнес.

"Однажды я продал 180 порций раков за одну ночь", - говорит Ляо, в ресторане которого подают такие популярные местные блюда, как пряные раки, раки с чесноком и раки на пару. "В общей сумме я продал раков на 24 840 юаней (3540 долларов). Это одна из самых больших моих выручек", - добавляет он.

"Людям, которые едят ночью, всегда мало. На эту зиму я разработал новый план. Если ночная экономика продолжит развиваться, я обязательно расширю свой бизнес и открою новые точки", - строит планы ресторатор.

Недалеко от заведения Ляо находится бар, в котором тоже кипит жизнь. В приглушенном освещении музыканты исполняют популярные песни, в то время как благодарные клиенты потягивают виски со льдом. Впечатленные видом, открывающимся из стеклянных окон во всю стену, прохожие заходят и располагаются, чтобы поболтать.

"Люди наслаждаются там музыкой и напитками и общаются друг с другом в расслабляющей атмосфере", - говорит Ляо. - Затем, выпив бутылку-другую, они решают поесть, приходят сюда и заказывают горы еды. Мой ресторан для них - лучший вариант в этом районе".

По данным министерства коммерции, в больших городах, таких как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь, расходы в ночное время составляют более 50 процентов от дневных (с 6 до 18 часов).

Сектор потребления в ночное время рос в среднем на 17 процентов в год, служа мощной движущей силой для внутреннего спроса. Объем продаж в крупных торговых центрах в период с 18.00 до 22.00 составлял более половины объема за весь день, а это значит, что ночное время - лучшее время для потребления.

Объем выручки "Ночной экономики" в следующем году превысит 30 триллионов юаней

Поэтому многие торговые центры стараются использовать новые возможности. Главный управляющий торгового центра в Пекине, который пожелал не называть своего имени, говорит, что для стимулирования потребления в ночное время торговые центры устанавливают внутри и снаружи торговые ряды.

В таких рядах много киосков, где продаются закуски и энергетические батончики. Караоке-бары и рестораны с живой музыкой тоже не редкость. Эти торговые ряды открыты до полуночи. Для привлечения клиентов близлежащие торговые центры предлагают вечерние скидки.

По словам главного управляющего торгового центра, 60 процентов трат в Китае приходится на ночное время. Эта тенденция распространяется и на цифровые каналы продаж, поскольку платформы электронной коммерции работают круглосуточно.

Согласно недавнему отчету Alibaba, крупнейшей китайской компании в сфере интернет-коммерции, часовой интервал с 21.00 до 22.00 - это пиковый период для покупок на Taobao - крупнейшей торговой онлайн-площадке Китая по объему продаж, количеству транзакций и количеству покупателей.

Вечером в торговых рядах пекинского района Хайдянь бывает многолюдно. Фото: Фэн Юнбинь / CHINA DAILY

Ночное потребление составило более 36 процентов от общего объема. С 23.00 до 3.00 десятки миллионов людей совершают покупки на Tmall, родственной компании Taobao, которая является платформой для известных местных брендов.

Китайская туристическая академия и онлайн-платформа доставки еды и билетов Meituan Dianping сообщили в своем отчете, что в прошлом году заказов еды в вечернее время в Китае было сделано на 47 процентов больше, чем годом ранее, и этот показатель на 2 процентных пункта превышает показатели в дневное время.

В отчете консалтинговой компании iiMedia Research говорится, что благодаря стимулированию со стороны местных органов власти и растущему спросу ночная экономика Китая в ближайшие годы будет быстро расти. Согласно отчету, объем выручки с продаж в следующем году превысит 30 триллионов юаней, а к 2021 году достигнет 36,4 триллиона юаней, показав рост в 17,6 процента в год.

В этом году города один за другим проводят политику, направленную на развитие ночной экономики. 13 мая правительство района Хайдянь в Пекине приняло трехлетний план стимулирования потребления. В соответствии с планом местное правительство введет стимулирование для ночной экономики, будет сподвигать розничных продавцов увеличивать вечерние часы работы, разработает несколько ночных транспортных маршрутов и будет поощрять население посещать салоны, кинотеатры, театры и другие подобные места в ночное и вечернее время.

В Тяньцзине начали увеличивать рабочие часы в июне. В промежуток с начала июля и до начала празднования дня КНР (1 октября) в городе провели 19 пивных фестивалей, чтобы стимулировать ночное потребление.

Весной этого года города Цзинань и Шанхай внедрили планы по стимулированию ночной экономики региона.

Сюй Хунцай, заместитель директора комитета по экономической политике Китайской ассоциации по политическим наукам, говорит: "Ночная экономика - это практичный и эффективный инструмент для исследования потребительского потенциала городов".

"В настоящее время валовой национальный доход Китая на душу населения составляет почти 10 000 долларов, что в среднем превышает показатели в странах со средним уровнем дохода. Спрос жителей на качественное ночное потребление неуклонно растет", - отмечает он.