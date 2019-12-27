Спасатели в костюмах Деда Мороза поздравили детей из московской больницы

В костюмах Деда Мороза спасатели поздравили пациентов Морозовской больницы в Москве с наступающим Новым годом. За необычным действом наблюдали не только пациенты, их посетители, персонал больницы, но и многочисленные журналисты.

Территория больницы нарядно украшена: здесь есть сверкающая огнями новогодняя колесница с подарками, во дворе главного корпуса кружевные светящиеся ворота, рядом с ними нарядно украшенная новогодняя елка, под которой лежат в половину человеческого роста подарки. Вдруг подъехала пожарная машина, из нее вышли с десяток снегурочек, которые направились в здание больницы.

Дети и взрослые, прильнув к больничным окнам, стали с интересом наблюдать за действом. Около 11 утра с крыши главного корпуса Морозовской больницы сбросили веревки. Затем на крыше появились десятки Дедов Морозов с белоснежными бородами и в красных нарядных шубах. Вот они перелезают через ограждения крыши, становятся на карниз и прыгают на метр вниз. Дети ахают, малыши начинают плакать. Но когда через минуту перед их окном показался веселый, улыбающийся, машущий руками новогодний волшебник, висящий на тросах, детвора аж заплясала в палатах от счастья. Через стекло, так как открывать окна запрещено, Дед Мороз кувырнулся, потом изобразил птицу, раскачавшись, достал и притянул к окну коллегу, потом они вместе показались еще в паре окон. А когда он закончил кульбиты и стал руками водить по стеклу, дети наперебой пытались успеть прикоснуться через стекло к его руке. "Смотри, смотри, - сказала мама одной из пациенток в нейрохирургическом отделении". "Маша руку подняла, правую, она ж у нее…" - уже потом мама девочки договорила в коридоре, что рука пластом висит, что сложное заболевание. "Это очень хорошая акция, она лечебная", - смахнув слезу, заявила женщина, представившись Алевтиной.

"А я не верю в Деда Мороза, но чувствую, что после десанта дедов становится лучше самочувствие, и голова перестала болеть", - поделился с "РГ" пациент Слава, ученик пятого класса школы №56, откуда его доставили с сотрясением мозга при падении на него старших школяров. - Я привычный, это у меня четвертое сотрясение. Вчера только сюда поступил, но надеюсь, что Новый год дома встречать буду".

Как рассказала "РГ" главный врач Морозовской больницы Елена Петряйкина, на праздник Нового года в больнице остается около 700 детей, это очень мало по сравнению с обычной загрузкой медучреждения. "Всех, кого разрешат отпустить лечащие врачи, отпустим домой", - пояснила она.

По словам заместителя руководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Андрея Иванова, эта акция стала ежегодной и проводится уже третий год подряд. "День для акции выбран не случайно: 27 декабря это день спасателей, наш профессиональный праздник, - сообщил "РГ" Иванов. - Это наше поздравление маленьким пациентам больницы и всем работникам медицинского учреждения. В нынешнем году в акции участвует рекордное число спасателей - 60 человек. Это сотрудники Московского авиационного центра, Пожарно-спасательного центра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, еще с детьми будут 10 снегурочек-профессиональных психологов".

После десантирования те же морозы-спасатели, вооружившись традиционными красными мешками с подарками (сладостями и книжками), отправились по палатам, чтобы воочию пожать руки малышам.