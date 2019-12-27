Новый год Москва встретит праздничными фейерверками. Их запустят из 33 разных точек - в парках и местах массовых гуляний.

Залпы прогремят в парке Горького, "Сокольниках", парке Победы, саду "Эрмитаж". Небо на пять минут озарится красными, синими, зелеными, золотыми и серебряными огнями в 01.00 ночи по Москве, уточнили в пресс-службе "Мосгорпарка". Именно к этому времени НГ встретят жители всех регионов.

Самое красочное пиротехническое шоу обещают в Таганском парке - небо украсят золотые пионы, хризантемы, вееры, кометы и букеты. А москвичи, решившие отметить праздник в саду имени Баумана, Сиреневом саду и усадьбе Воронцово, увидят золотые и серебряные волны, короны и цветы сакуры. Помимо парков увидеть фейерверки можно будет еще на 13 площадках. Первые залпы в городе прозвучат над Большим Москворецким мостом в полночь. Остальные, как и в парках, в 01.00. Небо "разрисуют" над Поклонной горой, ВДНХ, городком имени Баумана, акваторией Москвы-реки (напротив дома 41а на улице Гурьянова).

В новогодние праздники пройдет более 270 крупных мероприятий. Главные гулянья в новогоднюю ночь запланированы на Тверской улице. Там покажут уличные спектакли, проведут концерты звезд.