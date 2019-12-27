На Тверском бульваре открылась фотовыставка "Огни Москвы"

Фотовыставка "Огни Москвы" открылась на Тверском бульваре. Она посвящена новогоднему оформлению столицы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

- В этом году установлено более 4000 световых и объемно-декоративных конструкций и более 300 искусственных новогодних елей во всех административных округах города, - рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Выставка продлится месяц - до 24 января - в "Галерее под открытым небом" на центральной аллее Тверского бульвара.

Над созданием новогодней атмосферы в столице трудятся тысячи специалистов: от художников и конструкторов до электриков и монтажников.

- Совсем недавно мы отметили День энергетика, и эта выставка - наш небольшой подарок всем, кто своими руками создает праздничное настроение жителям и гостям столицы, - подчеркнул Петр Бирюков.