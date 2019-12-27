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27.12.2019 12:10
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На Тверском бульваре открылась фотовыставка "Огни Москвы"

Текст: Ирина Огилько
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Фотовыставка "Огни Москвы" открылась на Тверском бульваре. Она посвящена новогоднему оформлению столицы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

- В этом году установлено более 4000 световых и объемно-декоративных конструкций и более 300 искусственных новогодних елей во всех административных округах города, - рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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Выставка продлится месяц - до 24 января - в "Галерее под открытым небом" на центральной аллее Тверского бульвара.

Над созданием новогодней атмосферы в столице трудятся тысячи специалистов: от художников и конструкторов до электриков и монтажников.

- Совсем недавно мы отметили День энергетика, и эта выставка - наш небольшой подарок всем, кто своими руками создает праздничное настроение жителям и гостям столицы, - подчеркнул Петр Бирюков.

Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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