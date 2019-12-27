На фестиваль "Путешествие в Рождество" съезжаются туристы со всего мира. Праздничная программа встречает их на 80 площадках города. Шумные ярмарки, декорации, гирлянды и мишура могут легко увлечь иностранных гостей и завести в незнакомые места. Как добраться до отеля, как оплатить метро или где проходят ночные экскурсии, гости могут узнать у оператора "горячей линии". Нужно набрать на сотовом телефоне номер 122.

Операторы центра информационной поддержки, говорящие на русском и английском, на связи круглые сутки. А с 8.00 до 24.00 в будни и с 10.00 до 22.00 они ответят и в выходные. В месяц поступает более трех тысяч звонков. Как уточнили в комитете по туризму, в контакт-центре ответят практически на любой вопрос. Подскажут контакты посольств, консульств и визовых центров, как добраться до вокзалов и аэропортов, расписание. Для звонков из-за границы и регионов страны доступен стандартный десятизначный номер: +7 (495) 122-01-11.

"Операторы подскажут, как действовать в экстренных ситуациях, например если человек вдруг потерял документы", - рассказал "РГ" Алексей Цыганов, помощник председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Хорошо и то, что операторы говорят на немецком, французском и испанском языках. А еще на время "Путешествия в Рождество" в одном из павильонов на Манежной площади открылся информационный центр для туристов. Здесь путешественникам расскажут о фестивальных мероприятиях и достопримечательностях города, распечатают карты, чтобы им было легче ориентироваться в городе. Информационный центр работает ежедневно до 12 января. Он открыт с 11.00 до 21.00 в будни и с 10.00 до 22.00 в выходные и праздники.