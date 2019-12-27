Песков оценил расходы Москвы на Новый год

Москва - богатый город, с высоким уровнем доходов казны, поэтому может себе позволить потратить много средств на украшения к Новому году. Об этом заявили в Кремле, комментируя публикации в СМИ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, отвечая на вопрос, как оценивают в Кремле диспропорцию с другими регионами: "Как раз правильное слово - "пропорция" - использовали". "Если брать пропорцию к тому, сколько Москва зарабатывает в результате весьма успешной политики по развитию малого и среднего бизнеса, инфраструктуры, строительного сектора и экономики в целом. Если вы вспомните то, что Москва не потеряла в доходах, а наоборот, увеличила их после того как ушли крупные налогоплательщики - "Газпром", например. По идее доходы должны были сократиться, но они увеличились", - заметил представитель Кремля.

"Регион действительно много зарабатывает, действительно богатый", - заключил Песков.