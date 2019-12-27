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27.12.2019 13:30
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Под Липецком открыли памятник Лермонтову

Текст: Анна Скрипка (Липецк)

В деревне Лукьяновка Липецкой области открыли памятник Михаилу Лермонтову. Скульптурный образ поэта и писателя установлен на двухметровом постаменте в том месте, где скоро разобьют парк, который будет также носить его имя.

Фото: Алла Дмитриева/РГ
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О торжественной церемонии открытия памятника на своей странице в "Instagram" написал глава Становлянского района Сергей Никитин. Он отметил, что "событие приурочено к 205-летию со дня рождения великого поэта и писателя".

- На эти цели и благоустройство прилегающей территории из областного бюджета был выделен 1 миллион рублей, около 500 тысяч рублей - средства Лукьяновского сельского поселения, - отметил глава района.

Эти места и великого поэта и писателя многое связывает. В деревне Кропотово, которая сейчас входит в Лукьяновское сельское поселение, располагалось имение Лермонтовых. Изначально его купил дед поэта, потом, по наследству, оно перешло к отцу Михаила Юрьевича. До наших дней сохранилась только тополиная аллея, по которой писатель в юные годы бегал к речке. В годы Великой Отечественной войны усадебный дом сожгли фашисты, со временем исчезли и деревья парка вокруг него.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область

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