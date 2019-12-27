Роструд назвал регионы, которые выбирают соискатели для переезда

Роструд проанализировал резюме, размещенные на портале "Работа в России", и выяснил, что каждый шестой соискатель готов переехать в другой регион и там трудоустроиться.

Самым высоким спросом среди ищущих работу пользуются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Далее по популярности следуют Крым, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Московская, Тюменская и Новосибирская области, Красноярский край.

Чаще всего готовы сменить место жительства ради работы специалисты нефтегазового сектора - отметка "готов к переезду" стоит в каждом втором резюме. Не намного реже готовы к этому врачи - это отмечает 40% соискателей, обладающих этой профессией.

Не против сменить регион каждый третий геодезист (35%) и ветеринар (34%), каждый четвертый инженер и архитектор (по 27%).