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27.12.2019 11:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Роструд назвал регионы, которые выбирают соискатели для переезда

Текст: Марина Гусенко
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Роструд проанализировал резюме, размещенные на портале "Работа в России", и выяснил, что каждый шестой соискатель готов переехать в другой регион и там трудоустроиться.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Самым высоким спросом среди ищущих работу пользуются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Далее по популярности следуют Крым, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Московская, Тюменская и Новосибирская области, Красноярский край.

Чаще всего готовы сменить место жительства ради работы специалисты нефтегазового сектора - отметка "готов к переезду" стоит в каждом втором резюме. Не намного реже готовы к этому врачи - это отмечает 40% соискателей, обладающих этой профессией.

Не против сменить регион каждый третий геодезист (35%) и ветеринар (34%), каждый четвертый инженер и архитектор (по 27%).

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд Роструд Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Сибирь ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург ЮФО Краснодарский край ЮФО Республика Крым УрФО ХМАО Рынок труда

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