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27.12.2019 12:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин: Новая больница в Коммунарке в ближайшие месяцы начнет принимать пациентов

Текст: Любовь Проценко
В пятницу, 27 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новую многопрофильную городскую больницу в Новой Москве.
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Собянин: На северо-востоке Москвы скоро откроется новая детско-взрослая поликлиника

"Это хороший подарок для Москвы и москвичей, - сказал глава города журналистам, подводя итоги поездки. - Закончилось строительство первой очереди крупнейшей клиники в стране, которая оснащена всеми необходимыми диагностическими, лечебными и хирургическими средствами практически для всех видов заболеваний - от сердечно- сосудистых до онкологических. Спросите, почему надо было строить ее так далеко от центра Москвы? В этом 10- километровом радиусе проживает около 5 миллионов москвичей - жителей Новой Москвы, Южного округа, Северного Бутова и других районов столицы. Все они нуждаются в медицинской помощи".

По словам Собянина в течение ближайших месяцев клиника начнет принимать пациентов - сейчас идет приемка в эксплуатацию новостройки.

- Недавно наша команда побывала в Мюнхене, где познакомилась с работой с известной в мире университетской клиникой. Скажу: наша больница оснащена лучше. И для нас большая честь освоить ее. Постараемся оправдать доверие москвичей.

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