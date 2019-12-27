В Подмосковье школьница умерла после сдачи ГТО

В Московской области 17-летняя школьница умерла после того, как попыталась сдать норматив ГТО по плаванию.

Как уточняет пресс-служба ГСУ СК региона, трагедия произошла в Воскресенске. Старшекласснице в местном дворце спорта предстояло выполнить норму по плаванию на 50 метров. Во время заплыва она начала терять сознание. Спасатели быстро подняли ее из воды и вызвали "скорую помощь".

Медики доставили школьницу в больницу. Но, к сожалению, спасти ее не удалось. По предварительным данным, она скончалась от острой сердечной недостаточности. Воскресенские следователи начали проверку.