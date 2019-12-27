В "Шереметьево" откроют терминал С в начале нового года

Международный терминал С (1 этап) в аэропорте "Шереметьево" планируется открыть после реконструкции 17 января, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Событие запланировано на 17 января 2020 года", - говорится в сообщении, поступившем в редакцию "РГ". Терминал рассчитан на обслуживание 20 миллионов пассажиров ежегодно.

Международный терминал С-1 вместе с терминалом B войдет в Северный терминальный комплекс.

Терминал С был закрыт на реконструкцию с 1 апреля 2017 года.

В сентябре в аэропорте открылась третья взлетно-посадочная полоса. Теперь пропускная способность воздушной гавани увеличилась до с 65 до 90 взлетно-посадочных операций в час.