Новости

Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его 20:32
Volkswagen придумал названия для новых кроссоверов 20:28
Три человека погибли в ДТП с грузовиком под Саратовом 20:18
В Иванове завели дело об убийстве школьника 19:44
Задержан напавший на охранника монастыря в Москве мужчина 19:43
В "Шереметьево" откроют терминал С в начале нового года 19:38
Ученые объяснили, в чем опасность долгих и ленивых каникул 19:33
Расшифрован древнейший текст на санскрите 19:19
Volkswagen решил проблему отсутствия зарядных устройств для электромобилей 19:12
ВКС РФ получат до 2027 года 12 дивизионов ракетных систем С-350 19:04
Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности 18:57
Минтруд: За нерабочий день 31 декабря полагается оплата 18:50
УАЗ надолго остановит конвейер 18:43
В Москве похищен раритетный ЗИС, возможно, принадлежавший Сталину 18:32
В Петербурге двое неизвестных похитили у мужчины 15 миллионов рублей 18:20
Покидающий Россию посол Великобритании будет скучать по стране 18:08
РЕН ТВ вышел на четвертое место среди всех телеканалов в Москве 18:00
В Москве мужчина получил ранения при попытке прорваться в храм с ножом 17:48
Президенты России и Египта обсудили вопросы восстановления авиасообщения 17:40
В Казани Деды Морозы смогут бесплатно ездить на электричках 17:37
Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии 17:32
Захарова станцевала твист для коллег-дипломатов 17:25
В Екатеринбурге школьнику оторвало руку самодельной петардой 17:24
Поклонники несут цветы к театру "Современник" в память о Галине Волчек 17:13
В Петербурге придумали робота, облучающего раковые опухоли 16:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
27.12.2019 19:38
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В "Шереметьево" откроют терминал С в начале нового года

Текст: Евгений Гайва

Международный терминал С (1 этап) в аэропорте "Шереметьево" планируется открыть после реконструкции 17 января, сообщила пресс-служба аэропорта.

Фото: Пресс-служба Пулково
С 1 января в Пулково введут режим открытого неба

"Событие запланировано на 17 января 2020 года", - говорится в сообщении, поступившем в редакцию "РГ". Терминал рассчитан на обслуживание 20 миллионов пассажиров ежегодно.

Фото: iStock
Открылась продажа субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток

Международный терминал С-1 вместе с терминалом B войдет в Северный терминальный комплекс.

Терминал С был закрыт на реконструкцию с 1 апреля 2017 года.

В сентябре в аэропорте открылась третья взлетно-посадочная полоса. Теперь пропускная способность воздушной гавани увеличилась до с 65 до 90 взлетно-посадочных операций в час.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Президенты России и Египта обсудили вопросы восстановления авиасообщения
В Крыму ответили на штраф авиакомпании за полет над полуостровом
Поклонники несут цветы к театру "Современник" в память о Галине Волчек
Обнародован список выживших в авиакатастрофе в Казахстане
В "Шереметьево" откроют терминал С в начале нового года