Владимир Путин подарил щенка лабрадора девочке из Обнинска

Многодетная семья из Обнинска Калужской области получила новогодний подарок от Президента РФ. Щенок лабрадора поможет девочке с особенностями в социализации, рассказали в администрации Обнинска.

В ноябре глава многодетной семьи Андрей Папанов написал письмо Владимиру Путину, в котором рассказал, что его 12-летней дочери нужна собака. В семье Андрея и Олеси Папановых четверо детей. Старшая девочка Екатерина учится в школе-интернате для детей с особенностями развития "Надежда". Она на индивидуальнм обучении. К тому же занимается в реабилитацинном центре "Доверие". Специалисты сказали родителям, что лучшей социализации ребенка с такими особенностями помогает общение с животными.

Щенка лабрадора от имени Президента России привезли домой Папановым региональный министр труда и соцзащиты, председатель комитета ветеринарии и мэр Обнинска. Новому члену семьи обрадовались все - и дети, и взрослые.

- Хотел поделиться историей своей семьи и вдохновить других людей, которые также оказались в непростой жизненной ситуации, - поделился Андрей Папанов.

Родители четверых детей, один из которых аутист, сумели создать теплую и дружную атмосферу в семье, когда все заботятся друг о друге. "Родители грамотно подходят к воспитанию детей и заботливо отнсятся к своему особеннму ребенку", - отмечают специалисты. Подарок Президента РФ - маленького лабрадора восприняли, как новогоднее чудо.