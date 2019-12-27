Древний памятник в Хабаровском крае стал объектом культурного наследия

Памятник наскального искусства "Сикачи-Алян. Петроглифы" в Хабаровском крае стал объектом культурного наследия Дальнего Востока. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Документ об этом подписан председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Власти субъекта намерены добиться включения петроглифов в основной список ЮНЕСКО.

"Присвоение конкретному объекту статуса особо ценного означает отнесение его к высшей категории охраны и учета, предполагающей особые формы государственной поддержки" - считает начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия правительства края Виталий Полещук.

Петроглифы - это изображения животных: лосей, лошадей, тигров, кабанов, различных птиц, змей. Есть изображения лодок, концентрические круги и другие геометрические элементы.

Такое признание означает особую форму государственной поддержки на охрану, организацию туристического посещения и музеефикации объекта. Предполагается, что новый статус петроглифов привлечет больше туристов - хабаровчан и гостей из других регионов.

Памятник расположен у села Сикачи-Алян в бассейнах рек Амур и Уссури.

Справка "РГ"

В Государственном своде особо ценных объектов культурного наследия народов РФ находятся московский Кремль, музеи-заповедники "Кижи" и "Петергоф", государственный Эрмитаж, музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера). На территории Дальнего Востока до настоящего времени не было ни объекта культурного наследия, включенного в этот список.