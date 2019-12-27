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27.12.2019 00:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Проект "Социальная отара" помогает сельчанам Бурятии заняться фермерством

Текст: Дина Непомнящая ("Российская газета", Бурятия)
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8052)
Необычный способ поддержки сельского населения нашли в Бурятии. Любой житель может бесплатно получить отару овец и заняться их разведением.
Бурятский эксперимент позволит развивать в республике овцеводство и удержать на селе молодежь. Фото: Reuters Бурятский эксперимент позволит развивать в республике овцеводство и удержать на селе молодежь. Фото: Reuters
Бурятский эксперимент позволит развивать в республике овцеводство и удержать на селе молодежь. Фото: Reuters

Все началось шесть лет назад, когда глава Буддийской традиционной сангхи России Хамбо-лама Дамба Аюшеев разработал проект "Социальная отара", который поддержало правительство России. Суть его проста: фермер получает отару от сангхи, в которой может быть 300, 500, 600 (в зависимости от того, за сколькими животными он готов ухаживать) овечек бурятской породы буубэй, а спустя два года, когда они подрастут и дадут потомство, часть овец нужно отдать сангхе, чтобы та передала их другому человеку. Например, если ты получил 300 голов, отдать надо 100.

Отара даже в 300 овечек - подарок царский! Ее цена около 1,5 миллиона рублей. Больше - дороже

Если за это время фермер сумел увеличить поголовье, он останется в плюсе. Держателям социальных отар это удается, и в последующие годы они продолжают делиться приплодом.

Довольны все. У сангхи всегда есть овечки, которых можно и дальше раздавать нуждающимся. Жители могут вести свое хозяйство, изначально не вложив в него ни копейки. А стоимость отары, между прочим, не маленькая.

- Не у каждого фермера есть возможность приобрести зараз такое поголовье овец и начать развиваться. Потому что сегодня овцематка стоит пять тысяч рублей. Это минимальная цена, - говорит местный фермер Александр Гильмутдинов. - Это значит, что отара даже в 300 овечек - подарок царский! Ее цена около 1,5 миллиона рублей. Больше - дороже.

Фото: Администрация Владимирской области
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Овцы дают мясо, шерсть и мех. Конечно, они требуют внимания. Чтобы прокормить с помощью отары семью, за ней нужно ухаживать. Но для бурятов, у которых овцеводство в крови, это не составляет труда.

Пример Хамбо-ламы вдохновил бурятов на собственный подобный проект под условным названием "Сто овечек". Принцип тот же: безвозмездно получать и отдавать. Только уже без участия третьих лиц.

Идея пришла в голову молодому фермеру Михаилу Башкуеву. Насмотревшись на земляков, которые получили социальную отару, он решил, что идея гениальна, и поделился собственными овцами с соседом. "Год назад я отдал ему на выпас сотню покрытых ярок. Сами овцы останутся у него, зато нынешней осенью я заберу 60 голов из приплода, 40 голов сосед оставит себе. Таким образом, приплод я буду забирать в течение трех лет, - объясняет Михаил. - Сосед, в свою очередь, осев на земле, обязуется таким же образом помочь другому соседу".

Впрочем, развитию овцеводства способствовал целый ряд мер государственной поддержки. Деньги фермеры могут получить на содержание овец, на наращивание поголовья, на производство и реализацию тонкой и полутонкой шерсти и на другие цели. Начинающие могут рассчитывать и на грантовую поддержку от 1,5 до трех миллионов рублей. При этом не запрещается участвовать сразу в нескольких программах.

Мнение

Александр Петриков, академик РАН:

- Опыт бесплатного выделения скота с последующей передачей приплода односельчанам используется в мировой практике как средство борьбы с сельской бедностью. Сначала хозяйство получает скот по гранту, а затем первый приплод передает односельчанам, желающим заниматься животноводством. Такой опыт есть в молочном скотоводстве. Известна эта практика и у нас. Подобный пилотный проект по развитию села мы реализовывали в Ленинградской области с 1999 по 2004 год. Было одно условие - скот должен был быть высокопродуктивным, то есть желательно племенным. Для личных подсобных хозяйств (ЛПХ) очень важно иметь скот именно с большой продуктивностью, чтобы проект оказался эффективным и была заинтересованность селян в его содержании.

В последующем в госпрограмму развития сельского хозяйства такие проекты не были включены. ЛПХ получали не гранты и товарные кредиты, а только субсидированные краткосрочные и среднесрочные кредиты.

Фото: Марина Волосевич
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В ряде регионов страны владельцы личных подсобных хозяйств получают различную поддержку. Например, в Ставропольском крае (гранты в 400 тысяч рублей выделяются владельцам с площадью садов от 0,1 до 0,5 га на закладку садов суперинтенсивного типа), в Ульяновской области (2,2 рубля на 1 литр реализованного молока), в Тюменской области (компенсация оплаты по кредитам, которые чаще всего используются на покупку животных, кормов и на другие цели хозяйственного обзаведения). Впечатляют меры поддержки ЛПХ в Татарстане: субсидии на возмещение части затрат на строительство мини-ферм молочного направления и теплиц; приобретение товарного и племенного поголовья нетелей и первотелок, козоматок, молодняка птиц. Также предусмотрены субсидии на услуги по искусственному осеменению коров; проведение ветеринарных мероприятий.

Эффективной мерой в ряде регионов становится поддержка сельских домохозяйств в рамках социального контракта, когда люди, находящиеся за чертой бедности, на полученные по контракту пособия покупают домашний скот, осваивают новые профессии и становятся предпринимателями.

Целесообразно разработать специальную программу по переходу ЛПХ в фермеры как часть госпрограммы по развитию сельского хозяйства. Сейчас такие меры реализуются в рамках поддержки начинающих фермеров. Но она касается десятков тысяч хозяйств. А вообще число ЛПХ, которые ведут товарное производство, то есть рассматривают его как источник доходов, как показала сельхозперепись 2016 года, составляет около 2 млн (14,7% их общего числа). Это немало.

Подготовила Алена Узбекова

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