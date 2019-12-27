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27.12.2019 06:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В нацпарке Приморья фотограф из Кореи сделал уникальные кадры леопарда

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда" Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"
Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"

Корейский фотограф Чои Кисун в Приморье запечатлел редчайшего леопарда, сообщила "РГ" специалист по связям с общественностью национального парка "Земля леопарда" Мария Окулова.

Ему удалось снять хищника в естественной среде обитания, благодаря фотоукрытию.

Фото: iStock
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Корейскому гостю "попался" старожил нацпарка - самец Leo 12M по имени Тайфун. Он по-хозяйски прошелся перед тайником, оглядывался, прислушивался к каждому шороху.

"За пять дней мне удалось несколько раз заснять леопарда, увидеть его на расстоянии всего нескольких метров. Меня очень впечатлил его вид, то, как крайне осторожно он приближался", - поделился впечатлениями Чои Кисун.

Специальное укрытие для фотографов дикой природы обустроено в заповеднике при поддержке АНО "Дальневосточные леопарды" и фонда президентских грантов в рамках проекта "Дикий Дальний Восток".

Увидеть диких зверей, численность которых составляет всего около сотни, большая редкость даже для сотрудников нацпарка.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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