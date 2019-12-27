В нацпарке Приморья фотограф из Кореи сделал уникальные кадры леопарда

Корейский фотограф Чои Кисун в Приморье запечатлел редчайшего леопарда, сообщила "РГ" специалист по связям с общественностью национального парка "Земля леопарда" Мария Окулова.

Ему удалось снять хищника в естественной среде обитания, благодаря фотоукрытию.

Корейскому гостю "попался" старожил нацпарка - самец Leo 12M по имени Тайфун. Он по-хозяйски прошелся перед тайником, оглядывался, прислушивался к каждому шороху.

"За пять дней мне удалось несколько раз заснять леопарда, увидеть его на расстоянии всего нескольких метров. Меня очень впечатлил его вид, то, как крайне осторожно он приближался", - поделился впечатлениями Чои Кисун.

Специальное укрытие для фотографов дикой природы обустроено в заповеднике при поддержке АНО "Дальневосточные леопарды" и фонда президентских грантов в рамках проекта "Дикий Дальний Восток".

Увидеть диких зверей, численность которых составляет всего около сотни, большая редкость даже для сотрудников нацпарка.