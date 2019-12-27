Клубы из Казани выиграли мужской и женский Кубок России по волейболу

Волейболисты казанского "Зенита" стали обладателями Кубка России по волейболу. У женщин аналогичный трофей покорился еще одному клубу из этого города - "Динамо".

"Финал четырех" мужского Кубка России по волейболу проходил в Москве. В решающем матче встретились два "Зенита" - из Казани и Санкт-Петербурга. В полуфинале казанцы всухую одолели кемеровский "Кузбасс", а питерцы добились победы над столичным "Динамо".

В решающем матче казанцы довольно уверенно начали и выиграли две первых партии. В третьей соперникам удалось склонить чашу весов в свою пользу, но на большее их не хватило. Казанцы выиграли четвертую партию и в шестой раз подряд завоевали этот трофей.

Женский "Финал четырех" проходил в Казани. В решающем поединке также встретились клубы с одинаковым названием. Казанскому "Динамо" противостояло московское. Действующие победительницы турнира из Москвы были вынуждены сложить с себя полномочия, уступив 1:3. Для казанского клуба эта победа стала пятой в истории.