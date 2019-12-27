Попросил поесть: В Татарстане отчим избил ребенка молотком

В ДРКБ Казани доставили шестилетнего мальчика из поселка Осиново Зеленодольского района РТ с множеством травм. Родители уверяли, что он получил их, катаясь с горки. Но сам ребенок озвучил иную, жуткую версию.

Как сообщает KP.Ru, врачи насчитали у мальчика 19 переломов.

Когда сам он пришел в сознание, то рассказал, что его избил молотком отчим. В ярость мужчину привела всего лишь просьба поесть.

В СУ Следкома РФ по РТ, подтверждают, что у ребенка были "выявлены травмы, полученные ранее, в том числе переломы". Но подробностей этой истории не раскрывают.

Сейчас проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются и условия проживания мальчика в семье.