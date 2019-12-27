Самарская область улучшила позиции в инвестиционном рейтинге

В рейтинге инвестиционной привлекательности российских регионов 2019 года, подготовленном агентством RAEX, Самарская область поднялась на семь позиций и вошла в группу субъектов с минимальным риском инвестиций.

Отметим, RAEX (РАЭКС-Аналитика) занимается составлением рэнкингов, присвоением некредитных рейтингов, проведением исследований отраслей и рынков, и проведением мероприятий по тематике своей аналитической деятельности. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России составляется с 1996 года.

По сравнению с прошлым годом у Самарской области в рейтинге инвестпривлекательности наиболее значительно снизились такие составляющие инвестиционного риска, как управленческий, финансовый и криминальный риски, что свидетельствует о доверии инвесторов к региону. Это результат планомерной работы областного правительства по улучшению инвестиционного и делового климата региона, в том числе в рамках развития нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В регионе инвесторы получают широчайший спектр мер поддержки, как в условиях особых территорий (ОЭЗ, ТОСЭР, индустриальных парков) с налоговыми льготами и преференциями, так и от федеральных фондов, а также от областных структур - Гарантийного фонда, Венчурного фонда, Центра поддержки экспорта. Услуги инвесторам в режиме одного окна оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

Кроме того, региональное законодательство сегодня признано одним из наиболее развитых с точки зрения предоставления льгот и преференций инвесторам. Понятные и прозрачные "правила игры" положительно повлияли на позиции региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата - регион вошел в тройку лидеров с лучшей динамикой роста.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, регион не только готов помогать в реализации инвестиционных планов бизнеса, оказывать господдержку, но и защищать инвестиции, делать их более безопасными для инвесторов. А абсолютный приоритет минэкономразвития и инвестиций - сделать Самарскую область самым привлекательным регионом для ведения бизнеса.