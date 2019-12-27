В Башкирии на празднике для детей-инвалидов не хватило подарков

В Стерлитамаке произошел неприятный инцидент во время городской новогодней елки для детей с ограниченными возможностями здоровья. Часть детей не получили заветные подарки от Деда Мороза и отправились домой в слезах. Об этом сообщили родители особенных детей на официальной странице главы региона Радия Хабирова в социальной сети .

- Сегодня над нашими детками-инвалидами поиздевались, это мягко сказано. Дети плакали, так как остались без подарков. Такого беспорядка я еще не видела. Половина детей подарки получили, а самых маленьких обидели, - пожаловалась одна из родительниц.

- В Стерлитамаке с подарками намудрили. Всем дали разные. Как будто ребята отличаются. Дошкольникам малюсенькую коробочку конфет, и то не на празднике, с которого они уходили в слезах, а на следующий день. Хороша ложка к обеду, - добавила еще одна местная жительница.

Одновременно на странице главы региона появилась жалоба матери двоих особенных детей, которая сообщила, что ее дочери-школьнице новогодний подарок дали, а сыну - студенту колледжа - нет. Женщина назвала эту ситуацию настоящей халатностью и пообещала обратиться в прокуратуру.

Глава города Стерлитамака Владимир Куликов пообещал разобраться и решить все вопросы в ближайшее время.