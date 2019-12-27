В Казани Деды Морозы смогут бесплатно ездить на электричках

В Казани пассажирам пригородных поездов в образах Деда Мороза и Снегурочки подарили бесплатный проезд. Об этом сообщает мэрия города со ссылкой на железнодорожную компанию.

Однако есть несколько условий. Во-первых, костюмы должны быть традиционными. То есть, у Деда Мороза - шуба, шапка и борода, а у Снегурочки - шуба и коса. Все чин по чину, без экспериментов. Во-вторых, важно, чтобы наряды оставались чистыми, а элементы декора не осыпались. И, в-третьих, снимать костюмы в течение всей поездки нельзя.

Действие "сказочного проездного" продлится до 8 января.