В Нижнем Новгороде к новому году начали продавать снег

На сайте бесплатных объявлений опубликовали несколько сообщений о продаже снега в Нижнем Новгороде. Дело в том, что на конец декабря на улицах города его почти не осталось.

- Продам снег, снег свежий, не прошлогодний. Чистый и хрустящий. Идеально подойдет для встречи нового года. Самовывоз, самовынос. Доставка по городу - 300 р. От 2000 бесплатно. Рассмотрю вариант аренды, - говорится в объявлении (пунктуация сохранена - Прим. "РГ").

Тем временем синоптики обещают, что снег в Нижнем Новгороде выпадет 29 декабря, а 31 декабря и вовсе ожидается сильный снегопад.