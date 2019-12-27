В Самаре таксист помог пассажирке родить в машине

Самарский таксист помог женщине, которая родила в автомобиле, пока он стоял в пробке. Об этом сообщает KP.Ru.

Женщина была на последнем месяце беременности - ждали в семье первенца. 25 декабря семья возвращалась от родственников. Воды отошли прямо в машине. Муж беременной женщины даже испугался, что таксист выгонит их посреди пробки. Но водитель даже успокоил, что поможет принять роды.

Оказалось, что бывшая девушка таксиста раньше работала акушером, поэтому он кое-что знал об этой работе. Мужу оставалось только наблюдать. Водитель подбадривал обоих. А после родов отвез семью домой, откуда их уже забрала в больницу машина "скорой".

Родившегося мальчика хотели назвать Марселем, но теперь он точно Денис - в честь своего спасителя. Кстати, водителя такси хотят попросить стать крестным малыша.